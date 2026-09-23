Як повідомляє Офіс Генерального прокурора та Нацполіція, йдеться про виправну колонію №1 у місті Донський Тульської області. Саме там росіяни незаконно утримували щонайменше чотирьох цивільних громадян України, яких позбавили волі внаслідок збройної агресії.

Що відомо про злочин

Слідчі з'ясували, що співробітники пенітенціарної установи регулярно застосовували фізичне та психологічне насильство до полонених віком від 23 до 37 років. Протягом трьох років їх били гумовими кийками, застосовували електрошокери, принижували та чинили психологічний тиск.

Окрім цього, наглядачі використовували електрострум для тортур. Таке поводження мало систематичний характер і супроводжувалося постійним психологічним тиском на людей, які перебували під повним контролем російської системи.

Дії двох співробітників колонії кваліфіковано як жорстоке поводження з цивільним населенням,

– повідомили прокурори.

За їхніми даними, злочин було вчинено за попередньою змовою групою осіб.

Обом фігурантам заочно повідомили про підозру у вчиненні воєнних злочинів. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Слідчі перевіряють причетність підозрюваних до інших фактів жорстокого поводження з українцями, яких утримують у російському полоні.

Нагадаємо, що кілька тижнів тому апеляційний суд Гельсінкі змінив вирок колишньому командиру російського угруповання "Русич" Яну Петровському (Воїславу Тордену). Його судили за воєнні злочини в Україні.

Суд дійшов висновку, що наявні докази не дозволяють із достатньою впевненістю стверджувати, що Петровський особисто застрелив поранених українських військових або був головним відповідальним за це. Водночас суд визнав, що він щонайменше частково відповідальний за події як їхній учасник.