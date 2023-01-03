В России снова неспокойно: "хлопок" расцвел в Ростове-на-Дону и в Курске

Вечер 3 января для россиян, живущих в западных областях своего террористического государства, оказался неспокойным. В частности, стало известно о сериях взрывов в Ростове-на-Дону и Курске. Оккупанты, как всегда, начали вопить, что это на самом деле "работают ПВО".

"Хлопок" снова решил наведаться к россиянам. Около 21:40 на Ростовщине раздалась воздушная тревога, после чего вскоре местные услышали взрывы. Такая же ситуация повторилась на Курщине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграм-каналы.

Читайте также Враг не скроется, Буданов предположил, что удары по территории России будут все глубже.

Что известно о взрывах

Уже очевидно, что гражданам России не спрятаться от войны в тылу своего государства. Все чаще "хлопок" цветет на территориях, недалеко от границы с Украиной. В сети уже появились кадры, подтверждающие визит "загадочного", вероятно, беспилотника в Курск и Ростов-на-Дону.

Неизвестный летательный объект зафиксировали над Россией: смотрите видео с телеграм-каналов

В небе над Ростовом что-то пролетало: смотрите видео

Оккупанты пишут в сети, что слышали около 5 мощных взрывов. Кто отмечает, что переживать не следует, ведь это работает ПВО. Однако как раз переживать следует, поскольку почему бы это ПВО работать в таком позднем часе. Может руководство вражеской армии решило, что именно ночью лучшее время, чтобы испытывать свои системы противовоздушной обороны. Однако, очевидно, жителям того же Ростова это не очень нравится.

Бахнуло очень сильно. Стекла затрепетали в доме. Наши (российские власти – 24 Канал) скупы на комментарии. Скажут, что кто-то салют запускал,

– пишут граждане враждебного государства в сети.

Салют это был или нет, однако зрелище в небе над Ростовом было действительно фантастическое. Неизвестный беспилотник оставил волшебные следы от своего полета перед тем, как "жестко приземлиться", куда следует.



Над Ростовом-на-Дону пролетал БПЛА / Фото из соцсетей

Жители России обеспокоенные из-за летящего в небе беспилотника: смотрите видео

В Симферополе тоже неспокойно

Около 22.10 жители оккупированного Симферополя сообщили, что слышали взрывы. Официальной информации от Кремля на этот счет, очевидно, нет и не будет.

Напомним, что в понедельник, 2 декабря, в Севастополе и Симферополе было очень громко. Такой "хлопок" свидетельствует, что территории, контролируемые государством с якобы "второй армией мира", становятся чрезвычайно уязвимыми.