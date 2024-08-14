В России срочников заставляют подписывать контракты, угрожая отправить их в Курск

Немало срочников, которые служили в Курской области, оказались в плену. Однако, те, кто выжил, и кого вывезли в якобы "безопасное место" теперь заставляют подписывать контракты.

Как пишут в росСМИ, родители срочников массово сообщают о запугивании срочников. Командиры российских частей заявляют, что молодые люди приняли присягу, а потому "обязаны защищать Россию".

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Срочников заставляют подписывать контракты

В разных регионах России родители срочников жалуются, что их детей заставляют подписывать контракты на службу в армии. В случае отказа командиры воинских частей угрожают отправить срочников в Курскую область.

Так, мать срочника рассказала, что ее сына призвали в армию, и 24 июля он уже оказался на службе в 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде в Самарской области. 11 августа срочник принял присягу. Сразу после этого в воинской части сообщили, что солдат отправят на границу в Крым, а уже 13 августа – начали угрожать отправкой в Курск.

Вместо этого командование предлагает "альтернативу" – подписать контракт на службу. Известно, что это не единичные случаи, а массовое явление не только в Самарской области, но и в других регионах – Московская, Ленинградская, Ростовская и даже Калининградская области.

В сети также утверждают, что командиры также пытаются психологически давить на срочников. Они распространяют нарративы, что те приняли присягу, а потому "должны защищать родину".