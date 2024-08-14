Як пишуть в росЗМІ, батьки строковиків масово повідомляють про залякування строковиків. Командири російських частин заявляють, що молодики прийняли присягу, а тому "зобов'язані захищати Росію".

Цікаво Провал ЗСУ, НАТО і ядерні погрози: що пропаганда Росії розповідає Заходу про події на Курщині

Строковиків примушують підписувати контракти

У різних регіонах Росії батьки строковиків бідкаються, що їхніх дітей примушують підписувати контракти на службу в армії. У разі відмови командири військових частин погрожують відправити строковиків у Курську область.

Так, матір строковика розповіла, що її сина призвали до армії, й 24 липня він вже опинився на службі в 15-й окремій гвардійській мотострілецькій бригаді в Самарській області. 11 серпня строковик склав присягу. Відразу після цього у військовій частині повідомили, що солдатів відправлять на кордон до Криму, а вже 13 серпня – почали погрожувати відправкою в Курськ.

Натомість командування пропонує "альтернативу" – підписати контракт на службу. Відомо, що це не поодинокі випадки, а масове явище не лише в Самарській області, а й в інших регіонах – Московська, Ленінградська, Ростовська та навіть Калінінградська області.

У мережі також стверджують, що командири також намагаються психологічно тиснути на строковиків. Вони поширюють наративи, що ті склали присягу, а тому "повинні захищати батьківщину".