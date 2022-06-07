В России сведения о погибших в Украине военных признали "государственной тайной"

Россия активно скрывает свои большие потери на войне с Украиной. В этом нет ничего удивительного, потому что они относятся к людям совершенно безразлично.

Российские медиа сообщают, что теперь все сведения о погибших в Украине военных еще засекретили. Информацию признали "государственной тайной", сообщает 24 канал.

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Списки погибших солдат удалили

Официальные списки погибших на войне в Украине российских солдат были размещены на сайтах "Сети городских порталов". Теперь их оттуда удалили.

Это произошло после того, как в Калининградской области суд объявил "запретной информацией" список погибших в Украине. Список собрал псковский сайт по информации из открытых официальных источников.

Судья решил, что такие сведения "раскрывают потери личного состава в военное время, в мирное время в период проведения специальных операций" и относятся к "государственной тайне". После такого решения суда все ресурсы с такой информацией удалили список погибших на войне в Украине.

Речь, в частности, о сайтах городов Новосибирск, Чита, Челябинск, Красноярск, Омск и другие.

Потери россиян в войне в Украине

Всем известно, что Россия теряет неслыханно большое количество личного состава и техники. В частности, по данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины к утру 7 июня потери врага уже составили 31 360 российских оккупантов. Устранено также много техники. Подсчет неточный, потому что его усложняет интенсивность боевых действий. За прошедшие сутки больше потерь россиянам нанесли на Славянском направлении.

Почти каждая бригада ВСУ не устает хвастаться и радовать нас тем, как умело ликвидирует врага. Так, львовские десантники на Востоке Украины уничтожили около 50 военных так называемого элитного полка русской армии. Бой длился 14 часов, но наши защитники остановили наступление российских кафиров. Враг хотел перерезать одну стратегически важную трассу на Востоке Украины, но его планы помешали.

Наносят урон россиянам на нашей земле и из воздуха. Группа штурмовиков и бомбардировщиков Воздушных сил нанесла огневые удары по оккупационным войскам на нескольких направлениях. В результате профессиональных действий пилотов удалось уничтожить боевые бронированные машины и до 12 человек живой силы противника.

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