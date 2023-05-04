Это, вероятно, может стать двигателем некоторых процессов. Такое мнение 24 Каналу выразил бывший агент КГБ и службы внешней разведки России Сергей Жирнов.

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Жирнов акцентировал, что по подобным высказываниям пропаганды прозрачно считывается: "Нам нужны сталинские чистки, нам нужен 1937 год и нужно сотнями, тысячами арестовывать людей, сажать их в лагеря, расстреливать и тому подобное".

Эти люди дураки, они просто дураки, потому что они не читали историю и они не знают, что когда были сталинские чистки, они шли волнами и Ежов расстрелял Ягоду, Берия расстрелял Ежова, Берию расстрелял Хрущев. Расстреляли всех глав КГБ,

– добавил говорящий.

То есть те, кто начинал террор, умирали потом от этого же террора.

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КГБ как организация, обязанная защищать Советский Союз, Коммунистическую партию и саму себя, не выполнила свою задачу, так как в 1991 году был ликвидирован КГБ, запрещена Коммунистическая партия и развалился СССР, подчеркнул Жирнов.

Сейчас Россию возглавляют те же чекисты, которые тогда позволили все это развалить.

Куда вы еще хотите зажимать гайки? Они не понимают, что спецслужбы в условиях российской коррупции и капитализма никогда не смогут зажать никакие гайки, ведь люди, у которых есть деньги, откупятся, а будут страдать эти люди, которые призывали к этому.

– заметил экс-сотрудник разведки.

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Жирнов подчеркнул, что еще во время теракта на Крымском мосту должно было проводиться расследование. На следующий день с должности должен быть уволен Патрушев, потому что он был 5 октября в Крыму, проводил совещание по безопасности Крыма, а через три дня произошел теракт.

Путин должен был снять директора ФСБ, потому что грузовик со взрывчаткой заезжал с Российской стороны – не снял. А охранялся мост росгвардией, которая опять же получилась безнаказанной.

То есть 3 – 4 ключевых человека, которые отвечали за безопасность, после этого теракта должны были полететь. У Путина не полетел никто,

– подчеркнул говорящий.

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