Це, імовірно, може стати двигуном певних процесів. Таку думку 24 Каналу висловив колишній агент КДБ і служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов.

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Жирнов акцентував, що за подібними висловлюваннями пропаганди прозоро прочитується: "Нам потрібні сталінські чистки, нам потрібний 1937 рік і потрібно сотнями, тисячами заарештовувати людей, саджати їх в табори, розстрілювати тощо".

Ці люди дурні, вони просто дурні, бо вони не читали історію і вони не знають, що коли були сталінські чистки, вони йшли хвилями і Єжов розстріляв Ягоду, Берія розстріляв Єжова, Берію розстріляв Хрущов. Розстріляли всіх очільників КДБ,

– додав мовець.

Тобто ті хто починав терор, помирали потім від цього ж терору.

Ефект бумеранга

КДБ як організація, що була зобов'язана захищати Радянський Союз, Комуністичну партію і саму себе, не виконала своє завдання, бо в 1991 році був ліквідований КДБ, заборонена Комуністична партія і розвалився СРСР, наголосив Жирнов.

Зараз Росію очолюють ті самі чекісти, які тоді дозволили все це розвалити.

Куди ще ви хочете затискати гайки? Вони не розуміють, що спецслужби в умовах російської корупції й капіталізму ніколи не зможуть затиснути ніякі гайки, адже люди, в яких є гроші, відкупляться, а будуть страждати ці самі люди, які закликали до цього,

– зауважив ексспівробітник розвідки.

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Жирнов наголосив, ще під час теракту на Кримському мосту мало би проводитися розслідування. Наступного дня з посади мав бути звільнений Патрушев, бо він був 5 жовтня в Криму, проводив нараду з безпеки Криму, а через три дні стався теракт.

Путін мав зняти директора ФСБ, бо вантажівка з вибухівкою заїжджала з Російського боку – не зняв. А охоронявся міст росгвардією, яка знову ж вийшла безкарною.

Тобто 3 – 4 ключові людини, що відповідали за безпеку, після цього теракту мали полетіти. У Путіна не полетів ніхто,

– підкреслив мовець.

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