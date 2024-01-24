Российские СМИ назвали количество людей, которые находились на борту разбившегося Ил-76 . Там отмечают, что в самолете находились 63 человека, передает 24 Канал .
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Все они погибли
Во враждебных средствах массовой информации отмечают, что из находившихся на борту никто не выжил. В ВСУ уточнили, что вражеский Ил-76 перевозил ракеты для ЗРК С-300. УП ссылается на источники в Генштабе.
Отметим, что впоследствии Украинская правда исправила текст: убрали упоминание о причастности ВСУ. В настоящее время на сайте отмечено, что их источники в ВСУ подтвердили лишь факт падения самолета.
Что это за самолетСоветский тяжелый военно-транспортный самолет разработан ОКБ Ильюшина. Первый в мире экспортируемый реактивный стратегический авиалайнер. На момент создания первого опытного образца и долго считался наиболее высокотехнологичным транспортным самолетом мира.
Телеграмм-каналы России пишут, что на борту разбившегося Ил-76 под Белгородом было 75 человек (5 из них члены экипажа). Информацию проверяют.
В сеть почти сразу попали кадры падения. Самолет в какой-то момент просто исчезает за горизонтом, но поднимается столб дыма и огня.
Недавно ВСУ уничтожили российский А-50. В то же время Юрий Игнат сообщил, что в акватории Азовского моря видели новый самолет А-50 . Спикер Воздушных сил пошутил, что самолет испытывает свою судьбу, и объяснил: этого следовало ожидать. Россияне стремятся следить за ситуацией на фронте, поэтому и отправили новый самолет дальнего радиолокационного слежения.
В Минобороны России подтвердили падение военного Ил-76
- В русском миноборне написали, что Ил-76 упал около 11:00 в Белгородской области. Правда, версия окупантов отличается от озвученной источниками в Генштабе.
- В России начали распространять дезинформацию, чтобы хоть как-то оправдать падение своего самолета. В минобороны страны-агрессорки написали, что на самолете Ил-76 якобы находились 65 украинских военнопленных, которых якобы перевозили в Белгородскую область для обмена. Говорят, что 6 членов экипажа самолета и 3 человека сопровождения погибли.
- Известно, что к месту падения Ил-76 в Белгородской области вылетела комиссия ВКС, чтобы установить причины крушения.