Російські ЗМІ назвали кількість людей, які перебували на борту Іл-76, який розбився. Там зазначають, що у літаку було 63 людини, передає 24 Канал.

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Всі вони загинули

У ворожих засобах масової інформації зазначають, що з тих, хто перебував на борту, ніхто не вижив. У ЗСУ уточнили, що ворожий Іл-76 перевозив ракети для ЗРК С-300. УП посилається на джерела в Генштабі.

Зауважимо, що згодом "Українська правда" виправила текст: прибрали згадку про причетність ЗСУ. Наразі на сайті зазначено, що їх джерела у ЗСУ підтвердили лише факт падіння літака.

Що це за літак Радянський важкий військово-транспортний літак, розроблений ОКБ Іллюшина. Перший у світі реактивний стратегічний авіалайнер, що експортується. На момент створення першого дослідного зразка та ще довго вважався найбільш високотехнологічним транспортним літаком світу.

Телеграм-канали Росії пишуть, що на борту Іл-76, що розбився, під Бєлгородом було 75 осіб (5 з них члени екіпажу). Інформацію перевіряють.

У мережу майже одразу ж потрапили кадри падіння. Літак у якийсь момент просто зникає за горизонтом, але натомість підіймається стовп диму та вогню.

Нещодавно ЗСУ знищили російський А-50. Водночас Юрій Ігнат повідомив, що в акваторії Азовського моря бачили новий літак А-50. Речник Повітряних сил пожартував, що літак випробовує свою долю, і пояснив: цього слід було очікувати. Росіяни прагнуть стежити за ситуацією на фронті, тож і відправили новий літак далекого радіолокаційного стеження.

У Міноборони Росії підтвердили падіння військового Іл-76