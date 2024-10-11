Это неизбежно: почему военные самолеты "Як-130" будут и дальше падать в России

В Волгоградской области во время тренировочного полета потерпел крушение учебно-боевой самолет "Як-130". Предварительная причина – техническая неисправность. В общем, ничего удивительного.

Все дело в двигателях

По состоянию на сегодня "Як-130 – это самый аварийный учебно-боевой самолет. Недавно, в мае этого года, в Бангладеш разбился "Як-130" из-за возгорания двигателя. И в этом также не было ничего удивительного.

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Дело в том, что двигатели АИ-222-25, которые используются на "Як-130", с 2004 года производились на московском машиностроительном производственном предприятии "Салют" совместно с запорожским машиностроительным конструкторским бюро "Прогресс" имени академика Ивченко. Именно "Прогресс" был одним из разработчиков АИ-222-25. На "Салюте" в основном занимались сборкой двигателей из уже преимущественно готовых деталей, поступавших из Украины.

После того, как Россия напала на Украину в 2014 году, поставки деталей прекратились. Россияне у себя развернули нелицензионное кустарное производство. Именно из этих несертифицированных деталей и собираются нынешние АИ-222-25 для "Як-130". То есть это один сплошной несертифицированный кустарный самолет.

Эффектом от выпуска самолетов с кустарно выполненными элементами стало их регулярное упоминание в лентах новостей в хронике событий.

В 2021 году "Ростех" открыл первый сервисный центр для обслуживания двигателей самолетов "Як-130", поскольку из-за интенсивной эксплуатации у самолетов фиксировалась более быстрая выработка установленного ресурса силовой установки. Проще говоря, износ двигателя АИ-222-25 увеличился в несколько раз.

Конечно, это в условиях "интенсивной" эксплуатации вполне логично. Однако вот в том-то и дело – количество налета часов на самолетах "Як-130" не отличается феноменальной интенсивностью и ростом. То есть износ был обусловлен некачественным кустарным изготовлением двигателя.

Но альтернативы дефективным "Як-130" у России как не было, так и не будет. Это не может не радовать!