В России упал вертолет Ми-8: все на борту погибли

В России ни дня не проходит, чтобы что-то не произошло. Вторник, 29 августа, не стал исключением. Пришли новости из Челябинской области.

Там разбился вертолет Ми-8. В сети сообщают, что он принадлежал фсб, передает 24 Канал.

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Вертолет разбился возле поселка Прудное Сосновского района. Вблизи военного аэродрома "Шагол". По предварительным данным, Ми-8 выполнял учебно-тренировочный полет. Однако что-то пошло не так и произошел большой "бабах".

На борту находились 3 человека. Все они – уже на концерте у Кобзона. На месте инцидента обнаружили обугленные тела.

В Челябинской области разбился Ми-8: смотрите видео из сети

Что известно о причине инцидента

Уже есть несколько версий того, что могло "приземлить" вертолет. Сначала заявили, что вертолет Ми-8 упал из-за технических проблем. Впоследствии назвали еще одну возможную причину – плохая видимость на территории Челябинской области. Ми-8 мог зацепиться за высоковольтные провода, а дальше упал на землю.

Очевидцы рассказывают, что вертолет сначала закружился на месте, а потом резко пошел вниз. О пострадавших среди гражданских пока неизвестно.