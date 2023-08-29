О беспокойной ночи сообщают местные каналы. Более того, российское минобороны уже традиционно обвинило Украину в якобы "атаке", передает 24 Канал.
Интересно Приблизит падение режима Путина: какие события существенно повлияют на сознание россиян
Дрожали стены и сработали сигнализации
В российских соцсетях россияне начали жаловаться, что в ночь на 29 августа в Тульской области прозвучали мощные взрывы. Их слышали возле села Частое, расположенное от Тулы примерно в 13 километрах.
Как жалуются россияне, взрыв был такой силы, что в домах тряслись стены, а на улицах сработали сигнализации у автомобилей.
Хлопок в небе был такой сильный, что в доме аж стены тряслись, у автомобилей сработали сигнализации. Точно не гром, будто что-то взорвалось. Кто знает, что это было?
– жаловались россияне в сети.
Жалобы россиян в соцсетях / Скриншот
Российское минобороны уже "отчиталось" и заявило, что "террористической атаке двум БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации" удалось избежать. Традиционно российское "пе-ве-о" "сбило все дроны".
"Тревожно" было на Белгородщине и под Москвой
Местные телеграм-каналы и паблики не комментировали события, однако российские минобороны также заявили об "отбитой атаке" и на Белгородщине. По словам оккупантов, якобы около 23:00 28 августа в Белгородской области "сбили беспилотник". Конечно, россияне в очередной раз обвинили Украину.
В сети сообщают, что под утро 29 августа "беспокойно" было и под Москвой. Россияне по неизвестным причинам ограничили полеты в аэропортах "Внуково" и "Домодедово". В настоящее время аэродромы возобновили работу и работают в штатном режиме, однако объяснять причины ограничения движения самолетов россияне не стали.
Ночи в России стали "взрывными"
- Ночь на 28 августа в России оказалась неспокойной. В сети заявляли об атаке БПЛА, летевших на Москву. Сообщают, что взрывы прогремели вблизи вертолетного завода.
- Днем ранее, 27 августа, ночью взрывы раздавались в Курской и Брянской области. Российское минобороны традиционно отчитывалось об "успешном отражении атаки". Правда, их заявления оказались традиционной ложью. Источники 24 Канала в спецслужбах сообщили, что беспилотники отработали по 4 самолетам в Курске, а также поразили средства ПВО – комплекс С-300 и "Панцири".
- В ночь на 26 августа россияне снова жаловались на атаку беспилотниками в Подмосковье. Местные жители заявляли о мощных взрывах, а оккупанты почему-то ограничивали работу аэропортов в Москве. Естественно, местные власти впоследствии заявили об "успешном отражении атаки".