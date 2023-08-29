Про неспокійну ніч повідомляють місцеві канали. Ба більше, російське міноборони вже традиційно звинуватило Україну в нібито "атаці", передає 24 Канал.
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Тряслися стіни й спрацювали сигналізації
У російських соцмережах росіяни почали бідкатися, що буцімто у ніч проти 29 серпня у Тульській області пролунали потужні вибухи. Їх чули біля села Часте, що розташоване від Тули у приблизно 13 кілометрах.
Як жаліються росіяни, вибух був такої сили, що у будинках тряслися стіни, а на вулицях спрацювали сигналізації в автомобілів.
Хлопок у небі був такий сильний, що у будинку аж стіни тряслися, в автомобілів спрацювали сигналізації. Точно не грім, наче щось вибухнуло. Хтось знає, що це було?
– бідкалися росіяни у мережі.
Бідкання росіян у соцмережах / Скриншот
Російське міноборони вже "відзвітувало" й заявило, що "терористичної атаки двома БпЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації" вдалося уникнути. Традиційно російське "пе-ве-о" "збило усі дрони".
"Тривожно" було на Бєлгородщині та під Москвою
Місцеві телеграм-канали та пабліки не коментували події, проте російське міноборони також заявило про "відбиту атаку" й на Бєлгородщині. За словами окупантів, буцімто близько о 23:00 28 серпня у Бєлгородській області "збили безпілотник". Ясна річ, росіяни вкотре звинуватили Україну.
У мережі повідомляють, що під ранок 29 серпня "неспокійно" було й під Москвою. Росіяни з невідомих причин обмежили польоти в аеропортах "Внуково" й "Домодєдово". Нині летовища відновили роботу й працюють у штатному режимі, проте пояснювати причини обмеження руху літаків росіяни не стали.
Ночі у Росії стали "вибуховими"
- Ніч на 28 серпня у Росії виявилася неспокійною. У мережі заявляли про атаку БпЛА, які летіли на Москву. Повідомляють, що вибухи пролунали поблизу вертолітного заводу.
- Днем раніше, 27 серпня, уночі вибухи лунали у Курській та Брянській області. Російське міноборони традиційно звітувало про "успішне відбиття атаки". Щоправда, їхні заяви виявилися традиційною брехнею. Джерела 24 Каналу у спецслужбах повідомили, що безпілотники відпрацювали по 4 літаках у Курську, а також уразили засоби ППО – комплекс С-300 та "Панцирі".
- У ніч на 26 серпня росіяни знову бідкалися на атаку безпілотниками у Підмосков'ї. Місцеві жителі заявляли про потужні вибухи, а окупанти чомусь обмежували роботу аеропортів у Москві. Ясна річ, місцева влада згодом заявила про "успішне відбиття атаки".