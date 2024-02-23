Россия ужесточает цензуру: имущество "несогласных" будут конфисковывать

Руководство России продолжает усиливать цензуру внутри страны в отношении обычных граждан и СМИ. Теперь в стране будут конфисковывать имущество за "распространение ложной информации".

Британская разведка констатировала, что российское руководство продолжает усиливать цензуру внутри страны в отношении обычных граждан и СМИ. Об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании от 23 февраля.

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В России усиливают цензуру

Британская разведка напомнила, что 14 февраля президент России Владимир Путин подписал закон, которым сделал возможным наказание в виде конфискации имущества за "распространение ложной информации" о российской армии.

Перед этим в Госдуму России внесли проект, который расширит основания для объявления "нежелательной организацией". Вероятно, это направлено на дальнейшее ограничение деятельности русскоязычных служб западных медиа, как "Радио Свобода", DW и BBC.

Эти шаги являются частью более широкой тенденции со стороны власти РФ по контролю за внутренним информационным полем, чтобы ограничить критику и выражение несогласия. Хотя такая тенденция наблюдалась уже много лет, процессы значительно усилились после начала полномасштабной войны России против Украины,

– отметили в британской разведке.

Кремль готовит россиян к затяжной войне

Ранее в британской разведке сообщили, что население России готовят к затяжной войне. 14 февраля представитель Путина Песков выступил перед журналистами и заявил, что якобы "специальная военная операция может длиться немного дольше". Он заявил, что "операция против Украины" переросла в "войну против коллективного Запада".

В британской разведке отметили, что такие нарративы в целом соответствуют кремлевской пропагандистской риторике, которая пытается оправдать продолжительность войны и масштаб российских потерь, изображая войну против украинцев как прямой конфликт с Западом.