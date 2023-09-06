Не работает в городской застройке: зачем россияне поставили локаторы на постаменты

В России продолжают усиливать систему противовоздушной обороны из-за постоянных атак беспилотниками. Иногда россияне размещают системы ПВО достаточно креативно.

Так, комплекс "Панцирь С-1" в Подмосковье они установили на постаментах. Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что такое размещение зенитно-ракетных комплексов логично с военной точки зрения.

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ЗРК становится как новогодняя елка

Он объяснил, что чем выше стоит локатор, тем дальше он "видит" и тем раньше может зафиксировать в частности беспилотник, двигающийся на небольшой высоте. Соответственно, система ПВО сможет раньше отреагировать и уничтожить цель.

С военной точки зрения это правильное, грамотное действие. В то же время сам зенитно-ракетный комплекс становится как новогодняя елка, которая хорошо видна с большого расстояния. Поэтому если нет опасности ударов ракетами по ЗРК, то его поднимают для того, чтобы эффективнее уничтожать дроны,

– заметил военный эксперт.

А при условии, если существует опасность ударами ракет, особенно типа HARM, то ЗРК наоборот пытаются спрятать. Поэтому на постаменты системы ПВО ставят в местах, расположенных в сотнях километров от границы с Украиной, куда ракеты HARM без пуска с самолетов не достанут.

Военный эксперт объяснил, зачем россияне устанавливают комплексы ПВО на постаменты: смотрите видео

Однако такой способ размещения ПВО совершенно неприемлем в городской застройке. Если установить зенитно-ракетный комплекс, допустим, на крышу здания в центре Москвы, то помехой его работы станут препятствия от зданий. Они будут создавать так называемую "пелену" на локаторе.

ПВО "Панцирь С-1" располагают на постаментах в Подмосковье / Радио Свобода

"Именно поэтому зенитно-ракетные комплексы типа "Панцирь С-1" устанавливают на открытой местности для прикрытия одно- или двухэтажных зданий. И поэтому эти постаменты для систем ПВО располагают за городскими застройками", – подчеркнул Роман Свитан.

"Панцирь С-1" Это российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного базирования. Он предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов, в частности, системы ПВО большой дальности от всех современных средств воздушного нападения. Кроме того, "Панцирь" может защищать объект от наземных и надводных угроз.

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