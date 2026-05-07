Настроения быстро меняются: Андрющенко указал на неочевидные процессы среди населения России

У России накапливается все больше факторов, которые могут привести ее к проигрышу в войне и другим разрушительным последствиям. И способствуют этому, в частности удары Украины по российской территории.

Об этом рассказал 24 Каналу руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, подчеркнув, что у российских пропагандистов началась новая волна паники после мощных ударов по России. Напомним, что в ночь на 4 мая беспилотник долетел до центра Москвы, где на улице Мосфильмовской пострадала многоэтажка. Попадание произошло на расстоянии примерно 6 километров от Кремля.

Что происходит в России?

Андрющенко отметил, что у российских пропагандистов началась паника. Потому что они наблюдали, как атаковалась Украина, когда к ним ничего не прилетало и не звучала воздушная тревога.

Стоит знать. В российской блогосфере все чаще прорывается критика российской власти, в частности в контексте адекватного ответа на украинские удары по территории России. Как отмечают в Институте изучения войны, один из ультранационалистических военных блогеров подверг критике минобороны России за то, что угрозы Украине были связаны не с украинскими ударами по военным, оборонно-промышленным и нефтяным объектам, а с угрозой для парада 9 мая. Он также отметил, что Москва впервые с 2007 года не покажет на параде военную технику из-за того, что открытые площадки в России являются уязвимыми для ударов Сил обороны Украины.

"А когда у тебя в окне взрывается, как в Чебоксарах, то это меняет мнение. Ведь к тебе начало прилетать, а в Украину больше не летите, потому что нечем бить. Поэтому настроения россиян будут очень быстро меняться", – объяснил он.

Обратите внимание! В России ночью 5 мая произошло поражение оборонного предприятия "ВНИИР-Прогресс" в городе Чебоксары в Чувашской республике. На этом предприятии изготавливают электронное комплектование и антенных систем, которые применяются в российских БпЛА. По предварительным данным, удар якобы был нанесен украинской ракетой "Фламинго".

Кроме того, по словам руководителя Центра изучения оккупации, есть еще не публичные маркеры, которые демонстрируют, что действительно происходит в России. В частности появилась информация, что россияне выносят из банков свои деньги, потому что имеют недоверие к банковской системе.

Также россияне массово начали скупать на свои сбережения новые машины. И это показательная ситуация, потому что именно в кризисных ситуациях люди тратят деньги не на то, что планировали, например, на расширение квартиры, отдых, а на те вещи, которые они откладывали с точки зрения реализации достаточно долго,

– заметил он.

Когда приходит кризис, люди, по его мнению, начинают тратить деньги, в этом случае, на машины, которые не являются предметом первой необходимости, а для многих россиян являются предметом роскоши.

Если будут удачно выбраны цели на 9 мая и нанесен удар – произойдет еще падение. Потом россияне не смогут ответить на атаку – будет еще. И понемногу депрессия населения, усиленная тяжелым экономическим состоянием, украинскими ударами и развертыванием нашей военной машины, приведет к тому, что Россия не будет способна противодействовать нам эффективно,

– отметил Петр Андрющенко.

Все эти последствия, уверен руководитель Центра изучения оккупации, будут толкать Россию к проигрышу в войне. И она все быстрее движется по этому пути.

Чего боятся больше всего в Кремле?

Журналист, аналитик-международник Александр Демченко объяснил, что в Кремле прилагают все усилия, чтобы не допустить прилета дронов во время парада 9 мая, потому что это может продемонстрировать возможную панику. Если во время торжеств, по словам Демченко, начнут звучать сирены, состоится эвакуация Путина в укрытие, паника на трибунах, "парад из символа силы" превратится "в картину страха".

Журналист считает, что Кремль боится "не просто украинского дрона", а позора. Ведь это будет сигналом для российской элиты, что даже в центре Москвы нет ощущения безопасности. Также это увидит Дональд Трамп, и решит, как предположил Демченко, что с Путиным не о чем договариваться.