Повлиял на будущее России: какие последствия будет иметь самолетопад на Брянщине
Россияне уже даже не продолжают уверять, что все идет по плану, ведь это явно не так. Все чаще в России наблюдается настоящий самолетопад. Так 13 мая в Брянской области упали 2 самолета и 3 вертолета.
Такие инциденты будут иметь большое влияние не только на нынешнюю ситуацию в России, но и на ее будущее. Об этом 24 Каналу рассказал общественный и политический деятель из США, депутат от округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин.
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"Непонятно, не умеют ли они самолетами управлять, или не умеют их обслуживать, или их сбивают", - прокомментировал Рашкин.
Последствия для России
Общественный деятель вспомнил интервью с директором школы летчиков, который говорил, что поражен тем, как россияне не умеют использовать свои вертолеты, чтобы маневрировать и т.д.
Эта проблема, с другой стороны, еще показывает общий уровень подготовки российской армии, которую готовят не по стандартам НАТО, а по стандартам России.
А это ни о чем хорошем не говорит. Когда мы видим, что, возможно, пригожинская группировка воюет более отчаянно, чем российская регулярная армия, которая не согласна просто гибнуть и ложиться под пули – это развал российской империи, который начинается с армии, а затем доходит до страны, до режима,
– добавил говорящий.
Он назвал это буквально черным днем российской авиации, который не первый и не будет последним. Наверное, российские пилоты скоро будут бояться взлетать, ведь их могут просто сбить.
Этот самолетопад оказывает влияние даже на будущее, ведь когда будут рассматриваться вопросы, чье оружие закупать, и нужно ли кому-то российское оружие, снова будет понятно, что оно никому не нужно.
Рашкин прокомментировал российский самолетопад: смотреть видео
Российские самолеты все чаще падают на своей территории
- Сначала 13 мая русский вертолет упал в городе Клинцы Брянской области, что недалеко от российско-украинской границы. Место его падения было в частном секторе. На месте был виден столб черного дыма. Как сообщали российские СМИ, в результате падения погибли два пилота.
- Следующий вертолет упал в поселке Сурецкий Муравей Клинцевского района. А дальше самоликвидировались истребители Су-34 и Су-35.
- В целом пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ подтвердил, что враг потерял 2 самолета и 3 вертолета. Он предполагает различные варианты их ликвидации: от работы российских партизан до работы истребителей, украинского или российского ПВО, ПЗРК и т.д.