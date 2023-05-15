Такі інциденти матимуть великий вплив не тільки на теперішню ситуацію в Росії, а й на її майбутнє. Про це 24 Каналу розповів громадський і політичний діяч із США, депутат від округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін.

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"Незрозуміло, чи вони не вміють літаками керувати, чи вони не вміють їх обслуговувати, чи їх збивають", – прокоментував Рашкін.

Наслідки для Росії

Громадський діяч згадав інтерв'ю з директором школи льотчиків, який говорив що вражений тим, як росіяни не вміють використовувати свої вертольоти, щоб маневрувати тощо.

Ця проблема, з іншого боку, ще й показує загальний рівень підготовки російської армії, яку готують не за стандартами НАТО, а за стандартами Росії.

А це ні про що хороше не говорить. Коли ми бачимо, що, можливо, пригожинське угруповання воює більш відчайдушно, ніж російська регулярна армія, яка не згодна просто гинути і лягати під кулі – це розвал російської імперії, який починається з армії, а потім доходить до країни, до режиму,

– додав мовець.

Він назвав це буквально чорним днем російської авіації, який не є першим і не буде останнім. Певно, російські пілоти скоро боятимуться злітати, адже їх можуть просто збити.

Цей літакопад має вплив навіть на майбутнє, адже коли будуть розглядатися питання, чию зброю закуповувати, і чи потрібна комусь російська зброя, знову буде зрозуміло, що вона нікому не потрібна.

Рашкін прокоментував російський літакопад: дивитися відео

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