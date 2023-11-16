Пока нет много информации о вербовке женщин, но уже известно о 50 заключенных из Республики Хакасия, которые уехали на фронт. Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник и основатель организации Gulagu.net Владимир Осечкин, добавив, что женщин, вероятно, обманом хотят использовать в войне.

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Для каких нужд россияне привлекают женщин

Женщины в российских колониях живут совсем в других условиях, чем мужчины. Мужчины привыкли к определенной солидарности, имеют мобильную связь, доступ к информации, хоть минимальное общение со своими семьями. В женских колониях всего этого практически нет.

Как правило, женщины в тюрьмах остаются одни, их никто не ждет, а мужчины от них уходят. Также на них оказывают давление оперативники, ведь любая женщина, которой предложат сотрудничество в обмен на звонок детям или возможность с ними увидеться, – согласится. Поэтому к ним приезжают, чтобы завербовать и играют на их чувствах.

Российский правозащитник рассказал, как вербуют женщин в тюрьмах: смотрите видео

К примеру, женщине в тюрьме могут сказать, что ей сидеть еще 7 – 8 лет, за это время ее дети вырастут в детдомах, а она потеряет все здоровье, но если согласиться на сотрудничество, то сможет выйти через полгода.

Конечно, это бездушный выбор, который они им дают, поэтому женщины соглашаются. Я их не оправдываю, но надо понимать в каких условиях они находятся,

– подчеркнул Владимир Осечкин.

Россиянкам предлагают работу связистов, но очевидно, что человека без всякого опыта не посадят за рацию. Следовательно, женщин заставляют работать в моргах, медицинских учреждениях, некоторых отправляют на оккупированную территорию – все это работа, которую не хотят выполнять гражданские ни за какую зарплату.

"Также они могут копать окопы. В общем, делают всю самую грязную работу, которую не хочет выполнять российский кадровый военный", – добавил Осечкин.

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