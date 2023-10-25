Политтехнолог и офицер ВСУ Тарас Березовец рассказал 24 Каналу, что враг неоднократно нарушал правила и обычаи ведения войны. К примеру, россияне активно использовали для боевых действий граждан других стран.

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Воюют ли на фронте россиянки

Уже неоднократно сообщалось, что оккупанты привлекали к войне в Украине граждан стран Центральной Азии, Латинской Америки. Противник делал это через подкуп, угрозы, шантаж. К примеру, представителей Кубы или Непала незаконно использовали для войны. Людей обманом вербовали и заставляли воевать на стороне России.

Что касается женщин и несовершеннолетних в подразделениях, то об этом сегодня пишут российские оппозиционные издания. Журналисты имеют возможность изучить эти факты.

Мне лично не приходилось сталкиваться с женщинами в российских подразделениях, но у наших военнослужащих был такой опыт и они подтверждают, что это происходит, к тому же регулярно,

– рассказал Тарас Березовец.

Россиянки, в том числе являются и снайперами, с этим также сталкивались, но неизвестно, каков их процент в подразделениях. Оккупанты испытывают недостаток квалифицированных военнослужащих, поэтому, возможно, вербовка продолжится и женщин будут привлекать еще больше.

Политтехнолог и офицер ВСУ рассказал о вербовке россиянами женщин: смотрите видео

Тарас Березовец отметил, что украинские спецслужбы отслеживают эту ситуацию. Фиксация таких случаев пригодится для международных судов.

Для нас не имеет значения, кто совершил те или иные военные преступления – мужчины или женщины. Перед законом все абсолютно равны,

– подчеркнул офицер ВСУ.

Он добавил, что возникают этические аспекты, когда к войне привлекают определенные категории людей, а также обратил внимание на то, что была информация о несовершеннолетних, которых используют россияне. Однако она нуждается в уточнениях.

Как россияне привлекают людей на фронт