Наразі немає багато інформації про вербування жінок, але вже відомо про 50 ув'язнених з Республіки Хакасія, які поїхали на фронт. Про це 24 Каналу розповів російський правозахисник та засновник організації Gulagu.net Володимир Осєчкін, додавши, що жінок, ймовірно, обманом хочуть використати у війні.

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Для яких потреб росіяни залучають жінок

Жінки у російських колоніях живуть зовсім в інших умовах, ніж чоловіки. Чоловіки звикли до певної солідарності, мають мобільний зв'язок, доступ до інформації, хоч мінімальне спілкування зі своїми сім'ями. У жіночих колоніях всього цього практично немає.

Як правило, жінки в тюрмах залишаються одні, їх ніхто не чекає, а чоловіки від них йдуть. Також на них тиснуть оперативники, адже будь-яка жінка, якій запропонують співпрацю в обмін на дзвінок дітям чи можливість з ними побачитися, – погодиться. Тому до них приїжджають, щоб завербувати й грають на їхніх почуттях.

Російський правозахисник розповів, як вербують жінок у тюрмах: дивіться відео

Наприклад, жінці в тюрмі можуть сказати, що їй сидіти ще 7 – 8 років, за цей час її діти виростуть в дитбудинках, а вона втратить все здоров'я, але якщо погодитися на співпрацю, то зможе вийти через пів року.

Звісно, це бездушний вибір, який вони їм дають, тому жінки погоджуються. Я їх не виправдовую, але треба розуміти в яких умовах вони перебувають,

– підкреслив Володимир Осєчкін.

Росіянкам пропонують роботу зв'язківців, але очевидно, що людину без ніякого досвіду не посадять за рацію. Відтак жінок змушують працювати в моргах, медичних закладах, декого відправляють на окуповану територію – все це робота, яку не хочуть виконувати цивільні за жодну зарплату.

"Також вони можуть копати окопи. Загалом роблять всю найбруднішу роботу, яку не хоче виконувати російський кадровий військовий", – додав Осєчкін.

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