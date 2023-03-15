"Вторая армия мира" не может справиться с техникой даже на учениях: потопили боевые машины

Для подготовки своего расходного материала в захватнической войне Россия время от времени проводит военные учения. На очередных таких учениях по преодолению водных преград военные страны-оккупанта утопили сразу две боевые машины.

Однако не преодолели водное препятствие в ходе учений и несколько военных России. Об этом сообщили российские телеграм-каналы, пишет 24 Канал.

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Командование оккупантов воды в рот набрало

Такое необычное исследование дна водоема произошло в одном из южных регионов России, очевидно, 13 марта. Однако сколько именно захватчиков отправились в "круиз" – неизвестно, ведь традиционно официально командование оккупантов отмолчалось.

Следовательно, неизвестны и причины таких результатов учений. Хотя мы можем предположить, что российские военные решили просто подтвердить статус бездарных командиров и показать своим солдатам, каких гениальных приказов следует ожидать непосредственно на линии боевых действий.



Невероятные результаты учений / Скриншот

На новость отреагировали и в сети

Отметим, что эту новость отметили и пользователи твиттера. Конечно, они вспомнили и известные слова генерал-лейтенанта Конашенкова, что все идет по плану. А также потроллили известную подмену понятий по правилам новояза России и отметили, что оккупанты не утонули, а негативно всплыли.

Некоторые даже заявили, что готовы предложить еще 15 сценариев для подобных игрищ захватчиков и даже целого полковника для этого.

Бл*дь, только не останавливайте их, пусть тренируются!

– призвал пользователь соцсети.

Вспомнили и старый лозунг страны-оккупанта о "можем повторить": "Это они тренируются Букринский плацдарм повторить? Могут. Повторить".

. Букринский плацдарм – это один из плацдармов на правом берегу Днепра, захваченный в сентябре 1943 войсками Воронежского фронта во время битвы за Днепр. Тогда советское командование заставило войска форсировать Днепр, используя подручные средства и не ожидая подхода инженерных частей фронта, поэтому бойцы плыли через реку под шквальным огнем врага и тонули тысячами.По словам участников боев на Букринском плацдарме, таких кровопролитных сражений не было с начала войны. Тогда погибли около 250 тысяч человек, однако некоторые историки предполагают, что потери были значительно большими.