В России военного бросили за решетку из-за "сотрудничества с Украиной"

Российского военного обвинили в государственной измене и отправили в тюрьму за якобы "сотрудничество с Украиной". Ему присудили 13 лет лишения свободы.

Российского военного осудили на 13 лет за "шпионаж в пользу Украины"

Об этом сообщили в РосСМИ. По их данным, старший лейтенант Руслан Артыков задержан еще в 2019, когда ФСБ стало известно, что он собирал данные для Главного управления разведки украинского Минобороны.

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Военный суд лишил мужчину звания старшего лейтенанта и приговорил к 13 годам. Наказание Артыков будет отбываться в исправительной колонии строгого режима. Заметим, пока приговор не вступил в законную силу.

Заседание суда проходило в закрытом режиме. Когда оно закончилось, там сообщили, что подсудимый признался в содеянном и признал свою вину.

Что известно о Руслане Артыкове

Старший лейтенант Артыков был контрактником и служил в 175 бригаде управления Южного военного округа. Место ее дислокации – город Аксай Ростовской области.

Руслан Артыков, которого осудили за "сотрудничество с Украиной" / Фото из соцсетей

В 2019 году он был задержан. По информации Федеральной службы безопасности, Артыков собирал и передал данные украинскому ГУР, поэтому ему объявили о подозрении в госизмене по 275-й статье Уголовного кодекса России.

Это время Артыков находился в СИЗО. В феврале 2022 года он напал на сотрудника московского изолятора "Лефортово". За это его перевели в карцер.

Как сообщили в Общественной наблюдательной комиссии, этому поступку предшествовали определенные проблемы со здоровьем подсудимого, из-за которых он посещал тюремную больницу. "Может просто не выдержать стресса, а может поводом стало что-то посерьезнее", – сказали там.

В России отменяют возрастные ограничения для призывников

Тем временем в России недостаток людей, готовых идти воевать в Украину, становится все более ощутимым. Поэтому властям страны-агрессорки приходится выкручиваться.

Вчера, 25 мая, в России отменили определенные возрастные ограничения для призывников и утвердили новый закон, чтобы еще больше людей можно было бросить на наши территории, как пушечное мясо. Отныне в армию там будут привлекать и контрактников старше 40 лет.

Напомним, что ранее службу по контракту могли проходить россияне от 18 до 40 лет и иностранцы младше 30 лет. Однако сейчас будут набирать контрактников в возрасте до 50 лет.

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