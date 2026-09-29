Глава Службы внешней разведки Украины в 2005–2010 годах, генерал армии Николай Маломуж в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказал, чего больше всего боится российский диктатор.

Путин боится собственных генералов

Российские спецслужбы десятилетиями работали над созданием агентурных сетей за рубежом. Однако параллельно Кремль усиливал контроль и внутри самой России, в частности следя за силовиками и представителями военного руководства.

По словам Маломужа, для Путина внутренняя угроза может быть не менее важной, чем внешняя.

Путин и его окружение понимают, что наибольшая опасность может возникнуть именно внутри системы, ведь генералы и представители силового блока располагают значительными ресурсами и доступом к информации.

Именно поэтому российская система безопасности все больше сосредотачивается на контроле за собственными элитами. В Кремле пытаются не допустить ситуации, когда часть силовиков может объединиться и выступить против руководства.

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Бункеры и двойники Путина

Отдельно Маломуж говорит об усиленных мерах безопасности вокруг российского диктатора. Путин давно демонстрирует чрезвычайное внимание к собственной безопасности, а информация о его передвижениях и местонахождении регулярно скрывается.

На этом фоне появляются сообщения об использовании защищенных объектов, бункеров и возможных двойников. Конкретные детали таких мер безопасности остаются засекреченными, поэтому часть подобной информации невозможно независимо подтвердить.

Для Кремля важно не только защитить Путина от потенциального покушения, но и не допустить сценария внутреннего переворота.

Российские спецслужбы следят за всем

Маломуж также пояснил, что российская модель работы спецслужб предусматривает многоуровневый контроль. Речь идет не только о традиционных агентах, но и о нелегалах, политическом влиянии, вербовке людей через соцсети и привлечении исполнителей для отдельных операций.

Россия пытается проникать в политические, военные и оборонные структуры других государств. Но подобные методы используются и внутри самой России – для контроля над потенциальными оппонентами режима.

Особую опасность представляют так называемые "спящие" агенты, которые могут годами не проявлять себя, а активизироваться во время кризиса или войны. Таким образом, система, которую Кремль создавал для контроля над другими, все чаще используется и для контроля за собственным окружением Путина.