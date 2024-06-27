Возможное начало бунтов: какие регионы в России готовы к независимости

Имперские амбиции России могут сыграть с ней злую шутку. Поработив немало народов, Кремль должен понимать, что в конце концов неизбежными будут и восстания, которые серьезно могут дестабилизировать ситуацию по всей России.

Например, в российских республиках участились нападения на полицию. Ситуация пока не близка к хаосу, однако и стабильной ее не назовешь. Политолог Тарас Загородний в разговоре с 24 Каналом рассказал, что Россия сама делает все для того, чтобы расшатать ситуацию в стране.

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Откуда в России могут начаться бунты

Чечня и Дагестан – это очень перспективные регионы с точки зрения отделения и гражданской войны. Все потому, что в Дагестане и Чечне есть пассионарные элиты, структурированное население с горизонтальными связями – там в основном традиционные связи, которые построены на родах и тому подобное. Поэтому они могут действовать отдельно от центральной власти. У них есть экономическая база для независимости,

– пояснил Тарас Загородний.

У Дагестана есть выход к Каспийскому морю, там есть нефть. В республике также небольшой процент россиян. Такая же ситуация и в Чечне. Если взглянуть на карту, то кластер Дагестан и Чечня вместе – составляют пазл нового транспортного коридора.

Нельзя не учесть и исламский фактор. В конце концов, это те российские регионы, где всегда что-то происходит. Часто что-то такое, что дестабилизирует ситуацию. Стоит вспомнить и о последствиях теракта в торговом центре "Крокус", после которого российские власти развернули антимигрантскую и антикавказскую кампанию внутри страны. Безусловно, это многим не нравится.

"Если есть возможности у наших спецслужб чем-то "помогать" – надо это делать. Ведь для насдля нас интересна "хорошая" гражданская война на территории Россииї. Чем больше там будет дестабилизации и хаоса, тем меньшей кровью Украина достигнет границ 1991 года", – подчеркнул политолог.

Теракты в Дагестане

Напомним, что 23 июня в Дагестане вооруженные люди обстреляли церкви и полицейский пост. Количество жертв по состоянию на 25 июня возросло до 25 человек. Ранения получил 51 человек. Среди них – 15 полицейских, 5 гражданских и 5 человек, чьи личности пока не установлены.

Это последствия истерики, которую навязывает власть. Тем более Дагестан тоже пострадал от так называемой "СВО", в Украине погибло много дагестанцев. Думаю, там раздаются вопросы, как они вообще связаны с этой войной. У молодежи появляется все больше вопросов и запросов,

– отметил Загородний.

Интересно заметить, что трое нападавших – это родственники председателя Сергокалинского района Магомеда Омарова, который также является членом российской партии "Единая Россия".