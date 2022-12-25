В России в общем осталось 460 ракет: Арестович призвал не игнорировать воздушную тревогу

Россия, вероятно, готовится к новому массированному обстрелу. Однако ракетная мощность врага постепенно уменьшается. Пока у противника ракет всего на несколько атак.

Об этом предупредил советник Офиса Президента Алексей Арестович. По его словам, все предупреждения уже переданы. Сейчас в Черном море страна-террорист увеличила количество ракетоносителей.

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Они готовятся к новому удару. Все официальные и неофициальные предупреждения переданы – не игнорируйте воздушную тревогу в ближайшее время,

– подчеркнул Алексей Арестович.

Залп ракет во время атак уменьшился

В то же время советник отметил, что количество ракет в России снижается: позапрошлый ракетный обстрел – залп 70, прошлый – 38 ракет.

Относительно предстоящего удара он ссылается на оценки ОК "Юг", которое предупредило, что на Украину нацелены 24 ракет.

"Вероятно, они их накопили теперь хотят применить", – добавил Арестович.

Сколько всего ракет осталось в России

Также он отметил, что в прошлый раз российские войска применяли ракеты средней дальности – 540 километров, и у них ничего не вышло.

Структура ракет в России меняется не в их пользу. На момент прошедшей атаки в России оставалось 460 – 500 крылатых ракет,

– отметил Арестович.

Он произвел ориентировочный расчет возможных обстрелов:

если будут запускать по 100 ракет, как раньше – это еще 5 атак,

если по 70 – 7–8,

если по 35 – 10–15 атак.

В то же время Арестович отметил, что пуски малыми дозами легко перехватывают ПВО. Поскольку, перехватить 30 ракет легче, чем 100.

Ситуация, по словам советника, ухудшится, если России передаст ракеты Иран: "но и с ними разберемся".