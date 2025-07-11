В России вечером 10 июля произошел взрыв на трубопроводе, обеспечивающем газом военно-промышленный комплекс. Он обслуживает компании в 3 областях России.

Речь идет о трубопроводе в городе Лангепас, что в Ханты-Мансийском автономном округе Туменской области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на собственные источники в ГУР.

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Что известно о взорвавшемся в России трубопроводе,?

Как сообщают источники в Главном управлении разведки, в результате спецоперации был уничтожен участок крупного магистрального газопровода, который обслуживает предприятия российского ВПК в Челябинской, Оренбургской и Свердловской областях. Мощный взрыв далее сопровождался масштабным пожаром.

По информации источника, пропускная способность пораженного газопровода – 2,6 миллиардов метров кубических природного газа в год. А учитывая расстояние между газовыми компрессорными станциями (около 20 километров), в двух поврежденных взрывами трубах находилось примерно 4 112 000 метров кубических газа.

Учитывая цену в 350 долларов за 1000 метров кубических газа, только одномоментные потери для россиян составили 1,3 миллиона долларов США.

Собеседник в ГУР оценивает время, необходимое на восстановление трубопровода в около 1 месяц. Поврежденные трубы расположены в болотистой местности, что затрудняет работу ремонтных бригад и приведет к уменьшению объема поставок газа на указанный период до 25 миллионов метров кубических. Так, косвенные материальные убытки для России составят почти 76 миллионов долларов.

По сообщению местных СМИ, в результате "мощных хлопков" местное население было "глубоко обеспокоено". На место происшествия сразу выехали экстренные службы и ремонтные бригады.

Российские СМИ обеспокоенно сообщают о взрывах в Лангепасе

"Западной Сибири, с его богатейшими природными недрами, который буквально кормит Москву и позволяет жить Кремлю в роскоши, стоит в очередной раз задуматься о своем отдельном будущем. Есть ощущение, что когда местные начнут активно выступать за собственную независимость от центра, подобные "непонятные взрывы" прекратятся, сибиряки больше не будут гибнуть за путинские интересы на так называемой "СВО" а регион расцветет благодаря своим природным богатствам. К тому же моменту, очевидно, то тут, то там будет "что-то происходить" с "ГУРкотом", взрывами и бешеными убытками", – прокомментировал событие собеседник из украинской разведки.

Напомним, что 5 июля "внезапно" взорвался российский магистральный газопровод "Владивосток", который обеспечивает газоснабжение ряда военных объектов ВС РФ, расположенных вдоль побережья Японского моря, а именно отдельные подразделения 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота России.