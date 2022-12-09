В России задержали активисток-родных военных, требовавших переговоров с Украиной

В Самарской области задержали активисток "Совет матерей и жен". Они неоднократно критиковали российские власти из-за "долевой мобилизации".

В Самарской области полиция остановила автомобиль, в котором находилась активистка "Совет матерей и жен" Ольга Цуканова. Она вместе с еще одной матерью русского военнослужащего ехала в Москву.

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Матери мобилизованных повезли в отделение полиции

Она рассказала, что сначала у них проверили документы, затем начали обыскивать машину. Им сказали, что, мол, они могут перевозить наркотики.

Документы им не вернули, полицейские сказали ехать за ними в отдел, чтобы провести беседу. Никаких оснований для задержания они не назвали. Только заявили, что это приказ руководства.

Цуканову и его спутницу доставили в отдел, там запретили вести видеосъемку.

Затем Цуканова рассказала, что полицейские составили протокол на нее и еще одну задержанную и впоследствии решили их отпустить.

Что известно о задержанной россиянки

Ольга Цуканова – мать 20-летнего срочника, служившего в Астраханской области. Его, по словам матери, уже дважды пытались отправить в Украину, предварительно сменив его статус срочника на контрактника в воинской части.

Она начала общественную деятельность после того, как ее сын мобилизовали и отправили в Украину. Она завела группы в социальных сетях и призвала присоединиться всех, чьи родственники оказались в той же ситуации.

Раньше требовали встречи с Путиным

Ранее общественное движение родственниц российских мобилизованных и срочников требовали открытой встречи с президентом Владимиром Путиным.

Цуканова записала видеообращение к Путину после того, как стало известно, что он проведет встречу с матерями военнослужащих. Ни одну из представительниц "Совета матерей и жен" на эту встречу не пригласили.

, что участники союза "Совет матерей и жен" не выражают своей антивоенной позиции. Преимущественно они рассказывают о многочисленных нарушениях в отношении российских мобилизованных: об отправлении необученных мобилизованных и солдат-срочников на передовую, перебоях со снабжением и экипировкой, а также о проблемах с жилищными условиями и питанием.