Чекисты против армейцев: кресло под Шойгу снова зашаталось

Не успела подняться очередная волна обсуждения состояния здоровья Кадырова, которую яростно сбивали двумя видео с имитирующим дееспособность "дондоном", как в России задержали на рабочем месте заместителя Шойгу – Тимура Иванова. Ему инкриминируют получение особо крупной взятки (что он отрицает). Ранее Иванова уличали в роскошном образе жизни.

Российская пропаганда в ступоре

Иванов сотрудничает с Сергеем Шойгу более 12 лет, еще до губернаторства последнего в Московской области. В минобороны России Иванов отвечал, среди прочего, за лакомый кусок – все строительство. На этом поприще он несколько раз отличился подвигами, в частности, строил парк "Патриот" и сеть медицинских учреждений минобороны России в период коронавируса.

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Дикое состояние медицины в российских войсках на начальном этапе вторжения (да и сейчас местами) – это частично заслуга Иванова. Можно даже какой-то орден ему вручить от Украины.

Но главное в том, какое смущение вызвало это задержание в российском политикуме. Российская пропаганда находилась в ступоре. Сам факт упоминали, а вот интерпретация была максимально сухой. Видимо, не поступили указания, в какую сторону раскручивать историю. Сюжетных линий несколько, и они переплетаются.

Сюжетные линии событий в России

Первая – это удар по позициям лично Шойгу. Уже какое-то время ходят слухи, что после "инаугурации" Владимира Путина начнутся кадровые перестановки. Шойгу якобы планируют пересадить в какое-то другое кресло. Атака может быть связана со снижением запросов Шойгу (и его группы поддержки) относительно новой должности, а также с зачисткой поляны перед заходом нового министра.

Если Иванова начнут раскручивать, это будет сигнал, что идет торг и Шойгу упирается. Для него важно не только сохраниться на арене, но и не стать главным виновником неудач так называемой "СВО". Ведь кто-то им должен быть.

Пока в публичное пространство вбрасывают очень мало подробностей, что позволяет откатить ситуацию. Но уже началась конкуренция вбросов, в частности, о том, что Иванова обвиняют в госизмене, разрабатывает его контрразведка ФСБ. Также вбросили линию формально бывшей жены Иванова, от которой пытаются тянуть ниточки к другим представителям политической элиты на почве участия в строительных проектах.

Вторая – это традиционные разборки "чекисты против армейцев". Посягнуть на заместителя министра обороны в России могут не многие люди. Это не самодеятельность, это бизнес-политический сигнал.

Третья – главный фактор: чистый бизнес. Желающих наживаться много, а ресурсов мало. В форме задержания Иванова высказано пожелание перераспределить некоторые финансовые потоки.

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Интересно, что буквально накануне инцидента с Ивановым была информация, что полуживой Рамзан Кадыров хочет получить для своего клана должность заместителя министра обороны. Вбрасывали ее в форме высмеивания, что не отрицает наличие такого сюжета. Странное совпадение, которое может быть попыткой отвлечь на непригодный объект.

В любом случае это удар по Шойгу. Днем 23 апреля минобороны России опубликовало видео заседания коллегии минобороны с участием всего высшего военного руководства, где Иванов также присутствовал. А уже вечером пришли за ним. Выглядит так, что Шойгу или не сообщили, или сообщили в последний момент. А это обидно. Шойгу – боец, он должен ответить.

Болеем за все команды.