В России загорелся и упал бомбардировщик Ту-22М3
В России загорелся и упал бомбардировщик Ту-22М3. Это произошло в Черемховском районе Иркутской области.
Российские СМИ написали, что якобы экипаж смог катапультироваться. Российское минобороны информацию о падении самолета российским пропагандистам подтвердило, пишет 24 Канал.
Смотрите также Два истребителя столкнулись во Франции, пилоты погибли
Что известно о падении вражеского самолета
Очевидцы сообщили российским пабликам, что в Черемховском районе Иркутской области упал самолет. Говорится о бомбардировщике Ту-22М3.
О судьбе экипажа воздушного судна информации нет, но очевидцы говорят, что летчики катапультировались и спустились на парашютах,
– заявляли россияне.
В российском минобороны подтвердило, что упал российский военный самолет Ту-22М3. По данным министерства, якобы "экипаж катапультировался".
В России упал военный самолет Ту-22М3: смотрите видео
Какова причина падения военного самолета
Пропагандисты написали, что якобы:
- самолет Ту-22М3 выполнял плановый полет в Иркутской области и упал в безлюдной местности;
- на земле "разрушений нет".
По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность,
– заявили в российском минобороны.
Момент падения Ту-22М3 в России: смотрите видео
Губернатор Иркутской области написал, что пожар на месте крушения самолета Ту-22М3 ликвидировали. Всех четырех пилотов самолета Ту-22М3 были найдены живыми.
"Действительно, в 22:18 (вероятно, говорится о 14 августа – 24 Канал) в дежурное региональное отделение центра медицины катастроф поступила такая информация", – заявил губернатор Игорь Кобзев.
Катастрофа самолета Ту-22М3: смотрите видео
По данным губернатора, двое пилотов находятся в удовлетворительном состоянии, состояние еще двух – уточняется.
Кстати, в ночь на 14 августа Украина атаковала российский аэродром "Саваслейка". Аэродром был под атакой украинских дронов. Именно там россияне держали МиГи-31К, носители гиперзвуковых "Кинжалов", которые атакуют Украину.
Последствия удара по аэродрому "Саваслейка": смотрите видео "Схем"
На аэродроме "Саваслейка" дислоцируется филиал 4 Государственного центра подготовки авиационного персонала и военных испытаний минобороны России.
Какие последствия атаки по аэродрому смотрите по ссылке.