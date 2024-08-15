В России загорелся и упал бомбардировщик Ту-22М3. Это произошло в Черемховском районе Иркутской области.

Российские СМИ написали, что якобы экипаж смог катапультироваться. Российское минобороны информацию о падении самолета российским пропагандистам подтвердило, пишет 24 Канал.

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Что известно о падении вражеского самолета

Очевидцы сообщили российским пабликам, что в Черемховском районе Иркутской области упал самолет. Говорится о бомбардировщике Ту-22М3.

О судьбе экипажа воздушного судна информации нет, но очевидцы говорят, что летчики катапультировались и спустились на парашютах,

– заявляли россияне.

В российском минобороны подтвердило, что упал российский военный самолет Ту-22М3. По данным министерства, якобы "экипаж катапультировался".

В России упал военный самолет Ту-22М3: смотрите видео

Какова причина падения военного самолета

Пропагандисты написали, что якобы:

самолет Ту-22М3 выполнял плановый полет в Иркутской области и упал в безлюдной местности;

и упал в безлюдной местности; на земле "разрушений нет".

По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность,

– заявили в российском минобороны.

Момент падения Ту-22М3 в России: смотрите видео

Губернатор Иркутской области написал, что пожар на месте крушения самолета Ту-22М3 ликвидировали. Всех четырех пилотов самолета Ту-22М3 были найдены живыми.

"Действительно, в 22:18 (вероятно, говорится о 14 августа – 24 Канал) в дежурное региональное отделение центра медицины катастроф поступила такая информация", – заявил губернатор Игорь Кобзев.

Катастрофа самолета Ту-22М3: смотрите видео

По данным губернатора, двое пилотов находятся в удовлетворительном состоянии, состояние еще двух – уточняется.

Кстати, в ночь на 14 августа Украина атаковала российский аэродром "Саваслейка". Аэродром был под атакой украинских дронов. Именно там россияне держали МиГи-31К, носители гиперзвуковых "Кинжалов", которые атакуют Украину.

Последствия удара по аэродрому "Саваслейка": смотрите видео "Схем"



На аэродроме "Саваслейка" дислоцируется филиал 4 Государственного центра подготовки авиационного персонала и военных испытаний минобороны России.

Какие последствия атаки по аэродрому смотрите по ссылке.