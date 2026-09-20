Соответствующее заявление сделала глава ЦИК Элла Памфилова.

Что известно о кибератаке на систему электронного голосования?

По ее словам, это сделал "представитель одной из системных партий", однако название политической силы она не уточнила.

Он якобы сознательно внедрил в систему вредоносную программу и пытался остановить ее работу. В то же время глава ЦИК не привела публичных доказательств этого заявления и не сообщила, о ком именно идет речь.

Кроме того, она сообщила о многочисленных кибератаках на российскую избирательную инфраструктуру. За время избирательной кампании было зафиксировано более 1 000 волн DDoS-атак, в том числе 124 атаки на систему дистанционного электронного голосования.

Напомним, в России 18–20 сентября проходит трехдневное голосование на выборах в Госдуму и региональные парламенты. Первые избирательные участки открылись в отдаленных регионах страны, а сейчас идет третий день голосования.

Еще до начала выборов независимые СМИ и правозащитники сообщали о случаях давления на наблюдателей, оппозиционных кандидатов и работников бюджетной сферы.

Российские власти также сообщили о высокой явке на выборах, в частности на федеральной платформе дистанционного электронного голосования. В то же время выборы проходят и на временно оккупированных территориях Украины, где Россия организовала голосование, несмотря на их международно признанный статус.