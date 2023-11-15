В России заявили об атаке дрона на Тамбовский пороховой завод: начался пожар

В России заявили, что якобы дрон атаковал их завод в Тамбовской области. По данным пропагандистов, в результате атаки есть повреждения.

Инцидент произошел, по данным пропагандистов, ориентировочно в 7 утра 14 ноября. В результате падения дрона вспыхнул пожар, пишет 24 Канал.

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Что известно о падении дрона

Российские телеграм-каналы написали, что дрон упал на территорию Тамбовского порохового завода в Котовске.

В результате падения беспилотника была повреждена часть кровли цеха смешивания массы. Начался пожар, который удалось быстро локализовать и потушить,

– традиционно пожаловались пропагандисты.

По их данным, предварительно никто не пострадал. Пропаганда также поспешила заявить, что якобы работы в этом цехе не проводились.

Враги заверили, что вроде бы никто не пострадал. Из опубликованных оккупантами кадров в сети видно, что пожар был довольно масштабным.



Пожар на Тамбовском пороховом заводе / Фото росСМИ

Кроме того, утром 15 ноября оккупанты пожаловались на новую атаку дронами. Минобороны России заявило, что якобы ориентировочно в 7:30 их печально известная ПВО уничтожила якобы украинский беспилотник самолетного типа над Смоленской областью.

В России раздавались взрывы в районе завода, производящего "Кинжалы"

Ночью 14 ноября не очень-то спокойно было, по данным россиян, на химическом заводе в Брянской области. Там якобы нашли беспилотный летательный аппарат самолетного типа, который якобы был начинен взрывчаткой. Кстати, завод производит промышленные взрывчатые вещества и боеприпасы.

Кроме того, взрывы слышали в Московской области в районе завода "КБ Машиностроение", производящего "Кинжалы" и "Искандеры", которыми Россия обстреливает Украину. Сразу после взрывов на завод приехали представители экстренных и специальных служб. Подробнее об инцидентах – читайте здесь.