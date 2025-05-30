В России запретили сравнивать Путина с Гитлером

Суд в Омске запретил сравнивать Путина с Гитлером. Это считают вредным для интересов государства и подстрекательством к террористической деятельности.

Речь идет также о фразе "Путлер капут". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское оппозиционное издание "Верстка".

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В России больше нельзя сравнивать Путина с Гитлером

Омский суд принял решение о запрете 12 страниц на сайтах, где были размещены мемы с Путиным в роли Гитлера или фраза "Путлер капут".

Российского лидера сравнивали с его историческим коллегой с похожими ценностями – лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером. Путину пририсовывали соответствующие усы и прическу. Суду также не понравилась фраза "Путлер капут".

Одним из примеров стала фотография, опубликованная блогером Ильей Варламовым: на ней изображена женщина с плакатом "Путлер, выпей яда, пока не угостили свинцом". Суд признал неприемлемой также страницу на портале "Стихи.ру", где было опубликовано изображение Путина с револьвером у виска и надписью "Как спасти Россию от позора".

Инициатором ограничений выступила омская прокуратура. Там считают, что такие публикации "негативно сказываются на интересах общества и государства, побуждают неопределенный круг лиц к совершению террористической деятельности".