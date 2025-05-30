Йдеться також про фразу "Путлер капут". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російське опозиційне видання "Верстка".

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У Росії більше не можна порівнювати Путіна з Гітлером

Омський суд ухвалив рішення про заборону 12 сторінок на сайтах, де були розміщені меми з Путіним у ролі Гітлера або фраза "Путлер капут".

Російського лідера порівнювали з його історичним колегою зі схожими цінностями – лідером нацистської Німеччини Адольфом Гітлером. Путіну примальовували відповідні вуса та зачіску. Суду також не сподобалася фраза "Путлер капут".

Одним із прикладів стала світлина, опублікована блогером Іллею Варламовим: на ній зображена жінка з плакатом "Путлер, випий отрути, поки не пригостили свинцем". Суд визнав неприйнятною також сторінку на порталі "Стихи.ру", де було опубліковано зображення Путіна з револьвером біля скроні та написом "Як урятувати Росію від ганьби".

Ініціатором обмежень виступила омська прокуратура. Там вважають, що такі публікації "негативно позначаються на інтересах суспільства й держави, спонукають невизначене коло осіб до скоєння терористичної діяльності".