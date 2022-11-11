"Украина нападет на Белгород": пропагандисты создали абсурдный фейк и ввязали в это пленника

Российские пропагандисты создали фейк о якобы подготовке Украиной "нападения" на Курскую и Белгородскую области". Для того чтобы "подкрепить" эти абсурдные произведения больного воображения, оккупанты заставили свидетельствовать украинского пленника.

Свой фейк российские пропагандисты опубликовали вместе с видео, на котором эти выдумки якобы подтверждает украинский пленник, сообщает 24 канал. Однако важно понимать, что в плену оккупанты часто под давлением заставляют украинских военных говорить абсурдные вещи на камеру.

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Жалкий фейк российской пропаганды

Оккупанты заставили украинского пленного командира на камеру говорить о якобы планах напасть на Курскую и Белгородскую области России. Как будто наша страна хочет "начать наступление" на российскую территорию с наступлением холодов, чтобы "легче было ехать на военной технике".

Такие выдумки пропагандистов выглядят совершенно бестолково на фоне того, что Украина настроена только вернуть свое. Военно-политическое руководство Украины неоднократно говорило о выходе на международно признанные украинские границы 1991 как главную цель, для достижения которой наши воины делают все возможное. В частности, 11 ноября украинские воины вошли в Херсон, который с первых дней российского вторжения находился под оккупацией.

Однако ситуация показательна – от "возьмем Киев за 3 дня" российская пропаганда перешла к созданию фейков об угрозе нападения Украины на Россию на 9-й месяц полномасштабной войны.

Россия готовится к войне на своей территории

В преддверии издания Bloomberg опубликовало материал о том, что Россия готовится к войне на собственной территории. Для этого Кремль распорядился проверять старые заброшенные укрытия. Еще раньше в Белгородской области начали устанавливать противотанковые препятствия.

Однако журналисты также отмечают факт того, что украинское руководство неоднократно заявляло, что нашей целью является освобождение всех украинских территорий и ни о каком "вторжении" на территорию России речь идти не может. Кроме того, как отметило издание, Запад не предоставляет Украине некоторых видов наступательного и дальнобойного вооружения именно из-за боязни того, что Украина могла бы атаковать российскую территорию. Поэтому выдумки россиян просто фарс, который, очевидно, направлен на запугивание внутренней аудитории, чтобы среди россиян росла поддержка войны.

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