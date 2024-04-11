Об инциденте сообщают российские телеграм-каналы. О судьбе юноши пока неизвестно.

Смотрите также ВСУ ликвидировали майора пресс-службы минобороны России Евгения Половодова

Подробности инцидента

24-летний москвич внезапно начал изучать украинский язык, что изрядно напугало его мать. В списке других увлечений, которые насторожили женщину – занятия в тренажерном зале, изучение дронов, снарядов и мин, а также чтение Корана.

Ранее парень ничем подобным не увлекался, однако год назад он уехал на Дальний Восток на заработки, а через 9 месяцев вернулся с новыми хобби, которые не понравились его матери.

Женщина пыталась убедить сына оставить эти увлечения, но он отказался. Поэтому мать обратилась с заявлением в полицию.

Смотрите также Какая страна – такой и протест: в России произошел бунт "пустых кастрюль"

На женщину Вологодской области сделали донос за желтый пуховик

Кстати, 3 апреля к жительнице Вологодской области Антониде Смолиной наведался полицейский, который сообщил, что на нее написал заявление человек, которому не понравилась ее фотография в желтом пуховике на фоне неба. По мнению доносчика, картинка вызывает ассоциацию с "враждебным символом" – украинским флагом.

Также в конце марта суд в оккупированном Керчи арестовал на 15 суток жителя Московской области, который съел бюллетень во время президентских выборов.

Традиционно ему еще и привязали любовь к "Правому сектору", который не дает оккупантам покоя с 2014 года.