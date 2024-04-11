Про інцидент повідомляють російські телеграм-канали. Про долю юнака наразі невідомо.

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Подробиці інциденту

24-річний москвич раптово почав вивчати українську мову, що неабияк налякало його матір. У списку інших захоплень, які насторожили жінку – заняття у тренажерному залі, вивчення дронів, снарядів та мін, а також читання Корану.

Раніше хлопець нічим подібним не захоплювався, проте рік тому він поїхав на Далекий Схід на заробітки, а за 9 місяців повернувся з новими хобі, які не сподобалися його матері.

Жінка намагалася переконати сина залишити ці захоплення, але він відмовився. Тому матір звернулася із заявою до поліції.

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На жінку Вологодської області зробили донос за жовтий пуховик

До речі, 3 квітня до мешканки Вологодської області Антоніди Смоліної навідався поліцейський, який повідомив, що на неї написав заяву чоловік, якому не сподобалася її фотографія у жовтому пуховику на тлі неба. На думку донощика, картинка викликає асоціацію з "ворожим символом" – українським прапором.

Також наприкінці березня суд в окупованому Керчі заарештував на 15 діб жител Московської області, який з'їв бюлетень під час президентських виборів.

Традиційно йому ще й прив'язали любов до "Правого сектору", який не дає окупантам спокою з 2014 року.