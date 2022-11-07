Женщине из Петербурга запретили ходить на кладбище из-за записки на могиле родителей Путина

Жительница Петербурга оставила записку на могиле родителей Владимира Путина. Поэтому россиянке запретили посещать кладбище.

Приморский районный суд Петербурга запретил 60-летней Ирине Цыбаневой посещать кладбище из-за записки на могиле родителей Владимира Путина.

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"Вырастили урода и убийцу": что написала женщина на записке

Ранее суд взял женщину под домашний арест, но сейчас меру пресечения заменили запретом определенных действий.

Женщине запретили общаться со свидетелями по уголовному делу, пользоваться телефоном и интернетом, покидать пределы Петербурга и Ленинградской области, а также посещать Серафимовское кладбище.

Сын пенсионерки рассказал, что 6 октября она сходила на Серафимовское кладбище Петербурга и оставила записку на могиле родителей Владимира Путина.

Родители маньяка, заберите его к себе, от него столько боли и бед, весь мир молится о его смерти... Смерть Путину, вы вырастили урода и убийцу,

– написала женщина в записке.

Россиянка не возражала, что оставила записку на могиле родителей российского диктатора. Она рассказала, что сделала это после того, как "посмотрела новости, поняла, что все очень страшно, все очень грустно, погибших очень много".

Российские мобилизованные продолжают бунтовать

"Мобики" устроили бунт в Казани. Ужасные условия и отсутствие обещанных выплат сплотили российских солдат. Дело в том, что командование оставило своих военных без воды, отопления, еды и надлежащего вооружения.

Поэтому "мобики" собрались возле палатки генерала и начали бунт. Командующему так и не удалось успокоить подчиненных. Не помогли даже устрашения, что вызовет ОМОН.

Оккупантов, которые отказываются воевать, просто бросают в подвалы. Такими методами действует военное командование России там, где не работают заградительные отряды.

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