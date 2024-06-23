Доктор экономических наук Игорь Липсиц рассказал 24 Каналу, что по прогнозам, 2024 год Россия финансово как-то продержится. Однако в 2025-м непонятно, откуда российским властям брать средства.

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Россиянам нечего хранить

У богатых россиян, которые хранят средства в банках, после повышения процентной ставки Центробанком соответственно повысится ставка по депозитам, и увеличится их прибыль.

Бедные же россияне существенно пострадают. Вследствие повышения процентной ставки будут дороже брать кредиты все организации, которые производят товары, оказывают услуги. Свои повышенные расходы они попытаются переложить на бедных. Это приведет к росту цен.

Центробанк, повышая процентную ставку, с одной стороны пытается подавить инфляцию, чтобы люди не тратили средства, а сберегали их. А с другой – большинству россияне нечего сберегать, поэтому они все тратят. Для них повышение ставки оборачивается ростом цен,

– объяснил Липсиц.

Кроме того, в России в 2025 году до 25 процентов увеличатся налоги на прибыль. На этот шаг Кремль пошел из-за того, что в стране становится плохо с деньгами.

Именно поэтому российские власти решились пойти на налоговую реформу, хотя еще осенью 2023 года рассказывали, какая "замечательная" налоговая система в стране. Однако оказалось, что она не такая "замечательная", поэтому пришлось повышать налоги. Они будут увеличиваться и дальше,

– уверен доктор экономических наук.

Российская власть еще может увеличить НДС, налог на недвижимость. В частности такие шаги уже осуществляются в российских регионах, где позволили вводить повышенную ставку налога на недвижимость на особо дорогое имущество. Далее доберутся и до обычных россиян, когда средств не будет хватать.

Все будет зависеть от цены на нефть

Такая угроза существует, потому что рынок нефти нестабилен. Россия была и остается "бензоколонкой", которая маскируется под государство. Все ее финансовые возможности зависят от того, какие будут поступления от продажи нефти.

Министерства финансов и экономического развития привязывают все прогнозы развития России исключительно к курсу рубля и цене на нефть.

"Сейчас начинается движение на рынке нефти – предположительно он переполнен, что приведет к снижению цены на нее. Поэтому на 2025 год для России совсем страшные прогнозы – падение цены на нефть до 55 долларов за баррель. Это опасная для нее ситуация, поэтому Россия и подстраховывается, повышая налоги", – подчеркнул Игорь Липсиц.