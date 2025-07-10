Как Кавказ дал России отпор

Этот прогресс был бы невозможен без личной роли армянского премьера Никола Пашиняна, что нередко упускают. Он сейчас действует в объективно сложной ситуации и постепенно находит способы, чтобы шаг за шагом ослаблять российские сети и демонтировать инфраструктуру российского влияния против Армении. Об этом заявил Алексей Копытько, информирует 24 Канал.

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Со стороны здесь никакие советы неуместны. Могу лишь повторить пожелание, чтобы два народа пришли к взаимопониманию и впоследствии вернулись к добрососедству. Пусть все пройдет по плану. Практика доказывает, что одна из причин отсутствия взаимопонимания – это деструктивное российское вмешательство. Чем меньше его будет, тем быстрее разберутся.

Когда Россия в очередной раз спровоцировала конфликт с Азербайджаном, одновременно раскачивая Армению, дорогие россияне озаботились вопросом: "А что вообще происходит?".

Почему вдруг для снижения градуса с Ильхамом Алиевым внезапно понадобился Реджеп Эрдоган? Без Турции Кремль на Кавказе уже ничего не может, в отношениях с Баку нужны посредники? С каких пор?

Московские деятели годами в рутинном режиме оскорбляли Казахстан, Азербайджан, Армению, Грузию, не говоря уже о странах Балтии. Но тут вдруг получили по носу на Кавказе. Потом оказалось, что Казахстан не собирается терпеть черноротых девиантов. Что-то явно изменилось.

Российский эфир наполнился дискуссиями, которые обеспечили определенный масштаб – от Шпицбергена до Курильских островов. Случилось кое-что интересное.

Вот уже 11 лет в России убеждают население, что воюют с целым Западом и НАТО за "традиционные ценности и славу предков". При этом технически осуществлялась подмена: захват украинских сел подавали почти как бои на подступах к Вашингтону, а оккупацию Бахмута – как очередной захват Берлина. Это наполняло дорогих россиян непомерной гордостью.

Что есть вместо российского величия

Когда публика на фоне дискуссий о Кавказе взялась бороздить глобус в поисках доказательств российского величия, внезапно обнаружилось следующее:

граница с НАТО удвоилась. НАТО взяло курс на ремилитаризацию и потенциально бьет Россию военным бюджетом раз в пять исключительно по Европе. Через несколько лет это будет иметь значение;

НАТО взяло курс на ремилитаризацию и потенциально бьет Россию военным бюджетом раз в пять исключительно по Европе. Через несколько лет это будет иметь значение; любвеобильный Александр Лукашенко готов радостно обниматься хоть с китайцами, хоть с американцами;

недозахваченный за три дня Киев уничтожает стратегическую авиацию на Байкале и Мурманской области, парализует гражданское авиасообщение и точечно выбивает военные заводы вплоть до Урала;

в Сирии не только собираются ликвидировать российскую базу, но еще требуют выдать Асада и компенсировать ущерб, нанесенный российскими войсками;

на Кавказе не просто выгнали пинками российских миротворцев, но и д оговариваются о будущем региона без Москвы. В публичном поле уже прогревается тема с турецкой военной базой (с пакистанским участием). Не факт, что она будет, но это не имеет значения. Формируется основа для "обмена" – Турция не разворачивается в Азербайджане, а Россия уходит из Армении;

В публичном поле уже прогревается тема с турецкой военной базой (с пакистанским участием). Не факт, что она будет, но это не имеет значения. Формируется основа для "обмена" – Турция не разворачивается в Азербайджане, а Россия уходит из Армении; в Грузии неизбежно приближается момент выяснения отношений, кого больше любить – Москву или Анкару?

Ирану "помогли" только словами, все осознали диапазон российских возможностей способствовать тяжелой ситуации;

страны Центральной Азии видят, что Азербайджан достаточно укрепился для совместной попытки строить коридоры без участия России. Москва смогла ответить лишь признанием "Талибана";

Индия и Пакистан разобрались без России, а сама идея российского участия в посредничестве сначала воспринималась как бессмысленная;

а сама идея российского участия в посредничестве сначала воспринималась как бессмысленная; Китай решает, когда и сколько Россия будет воевать , а когда будет сидеть тихо. Масштабы неэквивалентности "стратегического партнерства" с Пекином зашкаливают;

, а когда будет сидеть тихо. Масштабы неэквивалентности "стратегического партнерства" с Пекином зашкаливают; КНДР паразитирует на российских трудностях, получая ресурсы и технологии для модернизации. Но это лишь один аспект бонусов для Китая;

получая ресурсы и технологии для модернизации. Но это лишь один аспект бонусов для Китая; японцы и южные корейцы открыто не возмущаются, но для всех очевидно: Тихоокеанский флот может быть "обнулен", потому что беспилотники меняют характер войны, а морская пехота ТФ России догнивает в Украине и на Курщине.

Это если быстро пройтись по периметру и не зацикливаться на таких внутренних явлениях как Чечня и не вспоминать тех, кто косвенно пострадал из-за России, вроде Бразилии.

Актуально Россия теряет Кавказ и Центральную Азию

Невнятная почва для величия сохраняется только в Африке, но это далеко и там российской стороной еще не занимались предметно.

Благодаря Пашиняну и Алиеву этот масштаб по-другому заиграл в российском медиаполе. Оказывается, что баланс "войны с НАТО" категорически не в пользу России. Если разрушить еще одну школу или больницу в Украине лучше не становится. А хуже – становится. И это не скрыть.

Из-за в России уже практически открыто звучит мысль: "А не объявить ли нам победу, пока есть возможность убраться?". Силы обороны Украины и другие неравнодушные люди будут укреплять эту мысль.