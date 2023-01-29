Уже всем очевидно, что Россия на грани краха Однако Кремль все еще пытается улучшить свое плачевное положение с помощью пропаганды. В этот раз под прицел попали невинные школьники. Их диктатор, по всей вероятности, решил уже сейчас готовить к гибели на войне.

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Автоматы в руки даже детям

Как сообщает минобороны Британии, в последние недели министерство образования России предоставило более подробную информацию о внедрении военной выучки в российскую программу средней школы.

Модуль курса "Основы безопасности жизнедеятельности" будет включать обучение работе с автоматами и ручными гранатами серии АК, боевое упражнение и салютование, использование средств индивидуальной защиты,

– написали разведчики.

В то же время, они констатировали, что эти уроки станут обязательными с 1 сентября 2023 года. Кроме того, в декабре 2022 Министерство науки и высшего образования государства-террористки анонсировало программу "Основы военной подготовки" для студентов высших учебных заведений.

Обратите внимание! Аналитики утверждают, что такие инициативы лишь подчеркивают, что Россия все больше будет милитаризироваться и не стремится к миру. В то же время Кремль делает все, чтобы вернуться к законам и обычаям Советского Союза. Собственно, подобное обучение было обязательным в школах "совка" и "пост совка" до 1993 года.

Враждебная пропаганда все же проигрывает эту войну

Заместитель руководителя Центра стратегических коммуникаций и информ безопасности Николай Балабан подчеркнул, что Россия, конечно, пытается вести информационную войну, однако тактику Кремля трудно назвать успешной.

По его словам, одной из главных задач российской информационной машины в этой информационной войне является создание иллюзии того, что якобы существует некая "пропасть" между обществом Украины и руководством государства.

Кстати, в Главном управлении разведки Украины недавно отмечали, что спецслужбы России готовят очередную спецоперацию по дискредитации главы Минобороны Алексея Резникова, главы СБУ Василия Малюка и руководителя Офиса Президента Андрея Ермака.

Однако украинское общество так просто не проведешь. За столько лет постоянных информационных атак мы научились простоять врагу на этом фронте и не поддаваться на ИПСО.



Как не поддаваться ИПСО россиян / Картинка 24 Канала