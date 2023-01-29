Уже всім очевидно, що Росія на межі краху, однак Кремль все ще намагається покращити своє жалюгідне становище за допомогою пропаганди. На цей раз під приціл потрапили невинні школярі. Їх диктатор, ймовірно, вирішив уже зараз готувати до загибелі на війні.

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Автомати у руки навіть дітям

Як повідомляє міноборони Британії, останніми тижнями міністерство освіти Росії надало більш детальну інформацію щодо впровадження військового вишколу в російську програму середньої школи.

Модуль курсу "Основи безпеки життєдіяльності" включатиме навчання роботі з автоматами та ручними гранатами серії АК, бойову вправу та салютування, використання засобів індивідуального захисту,

– написали розвідники.

Водночас вони констатували, що ці уроки стануть обов'язковими з 1 вересня 2023 року. Крім того, у грудні 2022 року Міністерство науки та вищої освіти держави-терористки анонсувало програму "Основи військової підготовки" для студентів вищих навчальних закладів.

Зверніть увагу! Аналітики стверджують, що такі ініціативи лише підкреслюють те, що Росія дедалі більше мілітаризуватиметься та не прагне до миру. Водночас Кремль, ймовірно навмисно, робить усе, аби повернутись до законів та звичаїв Радянського Союзу. Власне, подібне навчання було обов'язковим у школах "совка" та "постсовка" до 1993 року.

Ворожа пропаганда усе ж програє цю війну

Заступник керівника Центру стратегічних комунікацій та інформбезпеки Микола Балабан наголосив, що Росія, звісно, намагається вести інформаційну війну, проте тактику Кремля важко назвати успішною.

За його словами, одне з головних завдань російської інформаційної машини в цій інформаційній війні є створення ілюзії того, що буцімто існує якась "прірва" між суспільством України і керівництвом держави.

До речі, у Головному управлінні розвідки України нещодавно зазначали, що спецслужби Росії готують чергову спецоперацію з дискредитації глави Міноборони Олексія Резнікова, очільника СБУ Василя Малюка і керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.

Однак українське суспільство так просто не обдуриш. За стільки років постійних інформаційних атак ми навчились, як простояти ворогові на цьому фронті та не піддаватись на ІПСО.



Як не піддаватися ІПСО росіян / Картинка 24 Каналу