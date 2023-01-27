Про новий план наступу Росії на Україну, мобілізацію в Росії, посилення інформаційних атак Кремля та нові санкції проти колаборантів 24 Каналу розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. Головні тези з розмови – читайте далі.

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Де росіяни можуть почати новий наступ

Російські окупанти готуються до нового наступу на Україну. За словами Данілова, росіяни можуть почати масштабну атаку вже у кінці лютого – березні. Зокрема, окупанти стягнули на Донецький та Луганський напрямки 374 своїх батальйони.

Секретар РНБО вважає, що саме на цих напрямках Росія може спробувати атакувати, оскільки росіяни хочуть повністю окупувати Донецьку та Луганську області. Окрім цього, певна небезпека є й на Запорізькому напрямку.

На Запорізькому напрямку окупанти крайні тижні кожного дня здійснюють спроби, умовно кажучи, дивитися, де у нас є слабкі місця. Де вони рухатимуться далі – залежить від багатьох факторів,

– повідомив секретар РНБО.

Данілов наголосив, що де б окупанти не намагалися атакувати, ЗСУ дадуть їм відсіч. Вже зараз росіяни виснажуються. Як зазначив секретар РНБО, втрати ворога лише на Донецькому на Луганському напрямках перевищують наші втрати у понад 7 разів.

Російська ФСБ намагається дестабілізувати ситуацію в Україні

У підготовці до нового наступу Росія намагається дестабілізувати ситуацію в Україні. Данілов зазначив, що Кремль суттєво посилив інформаційні атаки на Україну. Це пов'язано з тим, що наближається 24 лютого, а окупанти так і не здобули ніяких результатів на полі бою.

Секретар РНБО попередив, що найближчим часом в інформаційному просторі України з'являтиметься дедалі більше вкидів, за якими стоїть держава-агресорка. За словами Данілова, для цих інформаційних операцій в Росії поставили на вуха мало не всю ФСБ.

Ба більше, російські спецслужби планували розхитати ситуацію в Україні, використовуючи для цього певних кримінальних авторитетів.

Ці люди зараз не перебувають на території України. Більшість з них перебуває в Об'єднаних Арабських Еміратах та в інших країнах Перської затоки. Вони там відпочивають разом з кримінальними авторитетами з Москви та Ічкерії,

– сказав Данілов.

Він наголосив, що працівникам Сектора безпеки та оборони України відомі плани ворога. Українські правоохоронці зроблять усе необхідне, аби в Україні не з'явилися нові фігури на кшталт кума Владіміра Путіна – Віктора Медведчука, які б після завершення війни могли просувати проросійські ідеї.

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Колаборанти з УПЦ МП працюють на ФСБ

В Україні продовжують боротьбу й з іншими агентами впливу Москви – колаборантами з УПЦ МП. Секретар РНБО нагадав, що уряд посилює санкції проти так званого "духовенства", яке насправді немає нічого спільного з церквою.

Данілов наголосив, що ці так звані "духівники" підтримують тероризм, вбивство дітей та жінок та інші терористичні дії.

Московський патріархат насправді – небезпечна інституція. Частина людей, що туди входить, вірить в Бога, але частина працює виключно на ФСБ – систему, яка будувалася ще з радянських часів,

– сказав секретар РНБО.

Він додав, що зараз системно виходять укази президента та рішення Ради національної безпеки та оборони щодо санкцій проти представників УПЦ МП.

За словами Данілова, в Україні будуть запроваджувати все нові й нові санкції проти людей та компаній, які працюють проти нашої держави. Також ворогам та зрадникам України загрожують санкції й на міжнародному рівні.

Нова мобілізація наблизить крах режиму Путіна та розпад Росії

Від безсилля та браку людського ресурсу Кремль планує провести нову мобілізацію в Росії. За словами секретаря РНБО, російська влада активно будує оборонні споруди та встановлює ППО на дахи адмінбудівель, зокрема, у Москві. Таким чином керівництво Росії хоче залякати людей.

Це суто для внутрішнього використання. У такий спосіб Росія хоче "підняти" людей і намагається спонукати їх йти "захищати батьківщину",

– зауважив Данілов.

Однак, на думку секретаря РНБО, дії режиму Владіміра Путіна матимуть зворотний ефект. Адже вже зараз значно погіршилося ставлення суспільства до влади. Данілов зазначив, що невдоволення серед росіян тільки посилюватиметься й у результаті може призвести до розпаду Росії.

"Потім буде лавина, яка накриє Росію. І почнеться все з Кавказу – це будуть перші країни, вільні від російської окупації", – наголосив секретар РНБО.

У Росії вже знають ім'я наступника Путіна

Тим часом Україна продовжує отримувати значну військову допомогу від західних партнерів. За словами Данілова, обсяги озброєння, які отримують ЗСУ, спричиняють паніку у Кремлі. Секретар РНБО розповів, що в оточенні російського диктатора вже усвідомили, що поразка Росії у війні проти України неминуча.

Від безсилля змінити щось на полі бою країна-агресорка вдається до останнього свого аргументу – ядерного шантажу. Однак така риторика аж ніяк не допоможе російському диктатору. Адже його подальше перебування на своїй посаді – під великим питанням.

Питання Путіна у Росії вже майже закрите. Дехто в Росії вже знає ім'я того, хто буде там працювати після Путіна,

– наголосив Данілов.

Представники української влади мають припущення щодо того, хто може стати наступником нинішнього президента країни-агресорки. Однак деталей поки що не розголошують. Данілов наголосив, що процеси, які почалися у Росії і які призведуть до того, що Путін втратить свою владу, вже не зупинити.

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