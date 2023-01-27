О новом плане наступления России на Украину, мобилизации в России, усилении информационных атак Кремля и новых санкциях против коллаборантов 24 Каналу рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Главные тезисы из разговора – читайте дальше.

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Где россияне могут начать новое наступление

Российские оккупанты готовятся к новому наступлению на Украину. По словам Данилова, россияне могут начать масштабную атаку уже в конце февраля – марте. В частности, оккупанты стянули на Донецкое и Луганское направления 374 своих батальона.

Секретарь СНБО считает, что именно на этих направлениях Россия может попытаться атаковать, поскольку россияне хотят полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области. Кроме этого, определенная опасность есть и на Запорожском направлении.

На Запорожском направлении оккупанты в последние недели каждый день предпринимают попытки, условно говоря, смотреть, где у нас есть слабые места. Где они будут двигаться дальше – зависит от многих факторов,

– сообщил секретарь СНБО.

Данилов подчеркнул, что где бы оккупанты не пытались атаковать, ВСУ дадут им отпор. Уже сейчас россияне истощаются. Как отметил секретарь СНБО, потери врага только на Донецком на Луганском направлениях превышают наши потери более чем в 7 раз.

Российская ФСБ пытается дестабилизировать ситуацию в Украине

В подготовке нового наступления Россия пытается дестабилизировать ситуацию в Украине. Данилов отметил, что Кремль существенно усилил информационные атаки на Украину. Это связано с тем, что близится 24 февраля, а оккупанты так и не получили никаких результатов на поле боя.

Секретарь СНБО предупредил, что в ближайшее время в информационном пространстве Украины будет появляться все больше вбросов, за которыми стоит государство-агрессор. По словам Данилова, для этих информационных операций в России поставили на уши чуть ли не всю ФСБ.

Более того, российские спецслужбы планировали расшатать ситуацию в Украине, используя для этого определенных криминальных авторитетов.

Эти люди сейчас не находятся на территории Украины. Большинство из них находятся в Объединенных Арабских Эмиратах и других странах Персидского залива. Они там отдыхают вместе с криминальными авторитетами из Москвы и Ичкерии,

– сказал Данилов.

Он отметил, что работникам Сектора безопасности и обороны Украины известны планы врага. Украинские правоохранители сделают все необходимое, чтобы в Украине не появились новые фигуры типа кума Владимира Путина – Виктора Медведчука, которые после завершения войны могли бы продвигать пророссийские идеи.

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Коллаборанты из УПЦ МП работают на ФСБ

В Украине продолжают борьбу и с другими агентами влияния Москвы – коллаборантами из УПЦ МП. Секретарь СНБО напомнил, что правительство ужесточает санкции против так называемого "духовенства", которое на самом деле не имеет ничего общего с церковью.

Данилов подчеркнул, что эти так называемые "духовники" поддерживают терроризм, убийство детей и женщин и другие террористические действия.

Московский патриархат на самом деле – опасный институт. Часть людей, которая туда входит, верит в Бога, но часть работает исключительно на ФСБ – систему, которая строилась еще с советских времен,

– сказал секретарь СНБО.

Он добавил, что сейчас системно выходят указы президента и решения Совета национальной безопасности и обороны по поводу санкций против представителей УПЦ МП.

По словам Данилова, в Украине будут вводить все новые и новые санкции против людей и компаний, работающих против нашего государства. Также врагам и предателям Украины угрожают санкции и на международном уровне.

Новая мобилизация приблизит крах режима Путина и распад России

От бессилия и брака человеческого ресурса Кремль планирует провести новую мобилизацию в России. По словам секретаря СНБО, российские власти активно строят оборонительные сооружения и устанавливают ПВО на крыши админзданий, в частности, в Москве. Таким образом руководство России хочет запугать людей.

Это чисто для внутреннего использования. Таким образом Россия хочет "поднять" людей и пытается побуждать их идти "защищать родину",

– отметил Данилов.

Однако, по мнению секретаря СНБО, действия режима Владимира Путина будут иметь обратный эффект. Ведь уже сейчас значительно ухудшилось отношение общества к власти. Данилов отметил, что недовольство среди россиян будет только усиливаться и в результате может привести к распаду России.

"Потом будет лавина, которая накроет Россию. И начнется все с Кавказа – это будут первые страны, свободные от российской оккупации", – подчеркнул секретарь СНБО.

В России уже знают имя преемника Путина

Между тем, Украина продолжает получать значительную военную помощь от западных партнеров. По словам Данилова, объемы вооружения, получаемые ВСУ, влекут за собой панику в Кремле. Секретарь СНБО рассказал, что в окружении российского диктатора уже осознали, что поражение России в войне против Украины неизбежно.

От бессилия изменить что-то на поле боя страна-агрессор прибегает к последнему своему аргументу – ядерному шантажу. Однако такая риторика никак не поможет российскому диктатору. Ведь его дальнейшее пребывание на своей должности – под большим вопросом.

Вопрос Путина в России уже почти закрыт. Некоторые в России уже знают имя того, кто будет там работать после Путина,

– подчеркнул Данилов.

Представители украинской власти имеют предположение о том, кто может стать преемником нынешнего президента страны-агрессора. Однако детали пока не разглашаются. Данилов подчеркнул, что начавшиеся в России процессы, которые приведут к тому, что Путин потеряет свою власть, уже не остановить.

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