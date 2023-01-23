Проте, буде наступати Путін чи ні, залежить від його думок і від того, хто має на нього вплив в конкретний момент. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Харук. Ймовірно зараз на нього мають вплив прихильники війни і її продовження.

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Росіяни робитимуть ставку на живу силу

На думку експерта, насправді неможливо спрогнозувати логіку дій авторитарного і тоталітарного лідера, яким є Путін і був Гітлер та інші диктатори. Невідомо, на що він розраховує, коли збирається наступати другою хвилею на територію України.

А на що розраховував Гітлер у грудні 1944 року?

– запитує він.

За його словами, сам Путін теж не може собі дозволити визнати поразку.

"Зараз росіяни намагаються планувати свої бойові дії з розрахунку на перемогу. Якщо їм не вдалося здобути перемогу завдяки техніці та зброї, то тепер залишається робити ставку на живу силу", – наголосив він.

Харук зазначив, що недарма окупанти планують дострокові випуски у військових училищах – щоб забезпечити мобілізованих командирами нижчої ланки.

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Віримо в ЗСУ

"Українське ж командування неодноразово демонструвало здатність чудово визначати час і місце для можливого удару. Всі ми пам'ятаємо, як в серпні очікували наступу на Херсонському напрямку. І досить несподівано для нас і особливо для росіян ЗСУ почали наступ на Харківському напрямку", – зауважив він.

Він підкреслив, що зараз робити прогнози дуже складно.

"Але я вірю в наші Збройні сили, в наше командування і в те, що буде прийнято у відповідний час слушне рішення", – резюмував Андрій Харук.

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