Ще влітку було зрозуміло: вікно можливостей для наступу буде у лютому 2023 року. Тоді складуться усі пазли – скільки людей буде мобілізовано й скільки техніки зможуть залучити. Про це 24 Каналу сказав військовий аналітик Олексій Гетьман.
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Які перспективи наступу
Підготувати потужний наступ росіянам буде дуже складно. За словами аналітика, сьогодні російський військово-промисловий комплекс не здатний забезпечити велику кількість людей необхідною кількістю важкої техніки.
Найімовірніше, вважає Гетьман, будуть сформовані новітні мотострілецькі полки, а також будуть доповнені ті, які вже воюють. Йдеться про легкі піхотні війська, тому що навіть на стратегічному зберіганні достатньої кількості танків немає.
Це буде щось схоже на "чорні піджаки" під час Другої світової війни. Погано озброєні люди, але у великій кількості робитимуть цю навалу. Вони вже роблять це на Бахмутському напрямку,
– зауважує військовий аналітик.
Звідки наступатимуть, каже Гетьман, теж було прораховано, та й росіяни цього не приховують. Будуть спроби атакувати:
- з Півдня, щоб через Запоріжжя вийти на Дніпро;
- з Півночі, щоб через Харків та Полтаву вийти на Дніпро.
"Майже усе лівобережне угрупування ЗСУ вони намагаються оточити. Це їхні плани, ми знаємо їх не один місяць і відповідним чином готуємося. Те озброєння, яке нам передали за "Рамштайном", більше підходить для оборони, а не для наступу", – підсумував військовий аналітик Олексій Гетьман.
Мобілізація у Росії: останні новини
- За даними української розвідки, найближчим часом у Росії мають намір мобілізувати ще пів мільйона військових. Однак це буде доволі складно для Кремля. Як пояснив військовий експерт Роман Світан, російська мобілізаційна система здатна мінімально підготувати максимум 200 тисяч військових за 2 місяці.
- Утім, значного ефекту не забезпечать навіть анонсовані 500 тисяч "чмобіків". Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко зауважує, що держава-агресорка не зможе належним чином забезпечити своїх солдатів.
- Як зауважує голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук, кремлівський диктатор більше не боїться загальної мобілізації. Він зрозумів, що спротиву російського населення годі й чекати.
- В українських чорноземах полягло вже чимало бурятів, якутів, дагестанців та інших корінних народів Росії. Найімовірніше, цього разу значну увагу приділятимуть жителям "центральних регіонів" Росії.
- На думку засновника та командира Грузинського національного легіону Мамуки Мамулашвілі, російський тиран нічого не досягне. Він просто покладе ще мільйон росіян, і цим усе закінчиться.