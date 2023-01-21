Еще летом было ясно: окно возможностей для наступления будет в феврале 2023 года. Тогда сложатся все пазлы – сколько людей будет мобилизовано и сколько техники смогут привлечь. Об этом 24 Каналу сказал военный аналитик Алексей Гетьман.
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Какие перспективы наступления
Подготовить мощное наступление россиянам будет очень сложно. По словам аналитика, сегодня российский военно-промышленный комплекс не способен обеспечить большое количество людей необходимой тяжелой техникой.
Скорее всего, считает Гетьман, будут сформированы новейшие мотострелковые полки, а также будут дополнены те, что уже воюют. Речь идет о легких пехотных войсках, потому что даже на стратегическом хранении достаточного количества танков нет.
Это будет нечто вроде "черных пиджаков" во время Второй мировой войны. Плохо вооруженные люди, но в большом количестве будут делать это нашествие. Они уже делают это на Бахмутском направлении,
– отмечает военный аналитик.
Откуда будут наступать, говорит Гетьман, тоже было просчитано, да и россияне этого не скрывают. Будут попытки атаковать:
- с Юга, чтобы через Запорожье выйти на Днепр;
- с Севера, чтобы через Харьков и Полтаву выйти на Днепр.
"Почти всю левобережную группировку ВСУ они пытаются окружить. Это их планы, мы знаем их не один месяц и соответствующим образом готовимся. То вооружение, которое нам передали по "Рамштайну", больше подходит для обороны, а не для наступления", – подытожил военный аналитик Алексей Гетьман.
Мобилизация в России: последние новости
- По данным украинской разведки, в ближайшее время в России намерены мобилизовать еще полмиллиона военных. Однако это будет очень сложно для Кремля. Как пояснил военный эксперт Роман Свитан, российская мобилизационная система способна минимально подготовить максимум 200 тысяч военных за 2 месяца.
- Впрочем, значительный эффект не обеспечат даже анонсированные 500 тысяч "чмобиков". Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отмечает, что государство-агрессор не сможет должным образом обеспечить своих солдат.
- Как отмечает глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук, кремлевский диктатор больше не боится всеобщей мобилизации. Он понял, что сопротивления от русского населения ждать не приходится.
- В украинских черноземах пало уже немало бурят, якутов, дагестанцев и других коренных народов России. Скорее всего, на этот раз значительное внимание будут уделяться жителям "центральных регионов" России.
- По мнению основателя и командира Грузинского национального легиона Мамуки Мамулашвили, российский тиран ничего не добьется. Он просто положит еще миллион россиян, и на этом все закончится.