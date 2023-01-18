Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, Россия – это репрессивная страна, которая может собрать более миллиона человек в армию, но возникает вопрос, смогут ли они их обеспечить.

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Почему 500 тысяч – не залог успеха

Александр Коваленко отметил, что вопрос именно в обеспечении этих мобилизованных.

Россия – это репрессивная страна, они могут и собрать миллион, но в этом и вопрос. Есть ли чем снабжать? Есть ли у них достаточное количество, например, бронежилетов, шлемов, стрелкового оружия и так далее,

– сказал обозреватель.

По мнению Коваленко, 300 тысяч солдат, которых Россия уже мобилизовала, не дали ей значительных успехов. За этот период Россию вытеснили из части Херсонской и Николаевской областей, а следовательно, не было эффективного использования этих военных.

Только пехотная составляющая, без полноценной штатной комплектации техникой, в современной войне ничего не решает. Они могут так собрать 500 тысяч, но если они не смогут их чем-либо укомплектовать, то фактически мы можем говорить, что от этих 500 тысяч не будет никакого эффекта,

– сказал Коваленко.

Обозреватель рассказал, что сейчас ставятся рекорды по уничтожению оккупантов. Ссылаясь на данные Генштаба, Александр Коваленко отметил, что Россия ежемесячно ориентировочно теряет 50 тысяч убитыми, ранеными и пленными.

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По мнению Коваленко, мобилизация в России только компенсирует эти потери, а об ударной группировке вообще речь не идет.

Как эти 50 тысяч компенсировать? Надо мобилизовать еще 50 тысяч в месяц, чтобы компенсировать эти потери в зоне боевых действий, а также хотя бы еще компенсацию на следующий месяц. То есть исключительно для компенсации потерь, они в месяц должны иметь резерв 100 тысяч,

– сказал политический обозреватель.

По его мнению, в таких условиях невозможно собрать ударную группировку для наступления.

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