Єдиний спосіб – мобілізувати максимальну кількість людей. Про це 24 Каналу сказав засновник і командир Грузинського національного легіону Мамука Мамулашвілі.

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Може спробувати перебороти кількістю, щоб в нас закінчилися патрони та боєздатні частини. Я думаю, що фізично цього відбутися не може. Він просто покладе ще мільйон росіян і цим усе закінчиться,

– зауважує Мамулашвілі.

Ядерна зброя не допоможе

Путін зрозуміє, що в нього більше немає сил. Командир Грузинського легіону переконаний: маніпулювати ядерною зброєю диктатор вже не зможе, тому що Захід дав йому чітке попередження, і він добре це зрозумів. "Принаймні останнім часом ми цього не чуємо. Путін вже багато чого боїться, як і його оточення", – наголошує Мамулашвілі.

На думку Мамулашвілі, єдиний можливий план – це завоювати політичний центр України. Відтак друга хвиля наступу буде спрямована саме туди. Вона буде більш-менш продумана.

"Впевнений, що сил хоча б наблизитися до серця України у росіян не буде. У свою чергу, ми також готові", – підсумував Мамука Мамулашвілі.

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