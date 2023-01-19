Єдиний спосіб – мобілізувати максимальну кількість людей. Про це 24 Каналу сказав засновник і командир Грузинського національного легіону Мамука Мамулашвілі.
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Може спробувати перебороти кількістю, щоб в нас закінчилися патрони та боєздатні частини. Я думаю, що фізично цього відбутися не може. Він просто покладе ще мільйон росіян і цим усе закінчиться,
– зауважує Мамулашвілі.
Ядерна зброя не допоможе
Путін зрозуміє, що в нього більше немає сил. Командир Грузинського легіону переконаний: маніпулювати ядерною зброєю диктатор вже не зможе, тому що Захід дав йому чітке попередження, і він добре це зрозумів. "Принаймні останнім часом ми цього не чуємо. Путін вже багато чого боїться, як і його оточення", – наголошує Мамулашвілі.
На думку Мамулашвілі, єдиний можливий план – це завоювати політичний центр України. Відтак друга хвиля наступу буде спрямована саме туди. Вона буде більш-менш продумана.
"Впевнений, що сил хоча б наблизитися до серця України у росіян не буде. У свою чергу, ми також готові", – підсумував Мамука Мамулашвілі.
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Мобілізація у Росії: останні новини
- За даними української розвідки, найближчим часом у Росії мають намір мобілізувати ще пів мільйона військових. Однак це буде доволі складно для Кремля. Як пояснив військовий експерт Роман Світан, російська мобілізаційна система здатна мінімально підготувати максимум 200 тисяч військових за 2 місяці.
- Утім, значного ефекту не забезпечать навіть анонсовані 500 тисяч "чмобіків". Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко зауважує, що держава-агресорка не зможе належним чином забезпечити своїх солдатів.
- В українських чорноземах полягло вже чимало бурятів, якутів, дагестанців та інших корінних народів Росії. Найімовірніше, цього разу значну увагу приділятимуть жителям "центральних регіонів" Росії.