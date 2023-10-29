В России ужесточили военную цензуру в университетах. В британской разведке объяснили, с чем это связано.
Смотрите также Личное указание Путина: экскеровник разведки объяснил тактику врага у Авдеевки
Путин готовится к выборам
В российских учреждениях высшего образования запретили открыто обсуждать со студентами "негативные политические, экономические и социальные тенденции" в стране. В октябре 2023 года минобразования издало соответствующий приказ.
В разведке отмечают, что таким образом власти продолжают ограничивать информационную свободу, пытаясь укрепить тенденцию формирования российской политики в рамках политически приемлемых прокремлевских нарративов.
Кроме того, усиление цензуры в университетах связано с предстоящими президентскими выборами в 2024 году, на которых планирует переизбираться Путин. Для Кремля крайне важно подавить негативные взгляды на войну в Украине.
В России идет милитаризация образования: что известно
- В Нижнем Новгороде первоклассникам выдали военную форму для торжеств к 1 сентября. Возмущенным родителям объяснили, что, мол, первого сентября приходить в милитарном стиле не обязательно, а форму выдали потому, что в этом году в школе будет внедряться программа "Орлята России", где как раз она и потребуется.
- Еще в 2022 году Минобороны Британии предупреждало, что в России с сентября 2023 года планируют вернуть в школы военную подготовку, существовавшую в советское время. Она предусматривает, в частности, овладение стрельбой из автоматов Калашникова.
- Кроме того, вербовщики ПИК "Вагнера" проводили агитацию в старших классах среди школьников. Они призвали выпускников к участию в войне против Украины.